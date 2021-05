El saludo presente

Saludar es un acto de cortesía, un buenos días, tardes o noches basta para que nos conectemos con esa sociedad a la que pertenecemos o visitamos.

Pero entre más grande la comunidad menos saludos en persona. Billones de seres humanos nos movemos a diario, vamos de un lugar a otro y podemos toparnos con cientos en un día y no darnos cuenta, porque son demasiados rostros y no tendríamos tiempo de dedicarles una mirada y una frase a cada cual.

Pero hoy aun en los círculos más pequeños se evita saludar, el teléfono celular acapara la mirada y es ahí donde está la mayoría de la atención. Inclusive es el pretexto para no voltear, para no saludar, para no estar.

Este fenómeno de comunicación de muchas maneras nos ha incomunicado, y ha sido de gran ayuda para los ermitaños o los cobardes. Ya no tienen que presenciar una conversación, no tienen que ver la reacción del oyente, ya pueden decir cosas que quizá en persona no se atreverían. Se sienten seguros encerrados en un caparazón que los protege de interactuar con otros seres humanos, de dar la cara.

Hay situaciones que requieren presencia, mirar a los ojos, leer el lenguaje corporal y sobre todo practicar la valentía de enfrentar lo que acontece. Los grandes cambios en el mundo han sucedido cuando multitudes se congregan para manifestarse en persona.

Estamos a un paso de unas elecciones muy importantes para el país, y tenemos que razonar qué es lo mejor para México. Hoy el país nos pone un panorama donde debemos dar la cara y unirnos para manifestar la inconformidad hacia el actual poder. Hoy nos toca razonar y defender la libertad del país ¿Cómo? Dando en estas elecciones un voto útil. Si tienes cualquier duda al respecto visita la página: mivotoútilmx. En ella encontrarás por quién nos conviene votar para terminar con la locura galopante del gobierno federal actual.

La metada pandemia no nos debe impedir salir, tápense con todo lo que puedan y llegando a su casa hagan lo que consideren conveniente para desinfectarse. Pero este 6 de junio hay que darle la cara y la presencia a México, para salir de una pandemia que es aún peor que el Covid: el abstencionismo, con la consecuencia de un absolutismo de locos.

Si te has estado quejando del gobierno, hoy es momento de voltear a ver las opciones para que lo que daña al pueblo de México no continúe.

Estamos en una situación donde nos tendremos que unir por México, aun cuando quizá el candidato que se nos recomiende para debilitar a Morena no sea de nuestro total agrado. Hoy la unión es por la libertad del país, ya luego defenderemos nuestros valores, porque ya sin libertad no tendremos la oportunidad de hacer nada, ni de defender nada.

Este 6 de junio habremos millones votando, no nos veremos la cara, no sabremos los nombres ni los valores de cada cual, pero lo que sí no unirá es una presencia contundente de los que amamos este país, la voz de todos retumbará desde el voto y sin duda será el saludo más importante de unos con otros.

México necesita que lo voltees a ver, y no desde una pantalla, hoy te necesita de frente, decidido, demostrándole con tu presencia en las urnas que te importa, que no vas a permitir su declive porque es el tuyo también.