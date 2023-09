Hace algunos años estuve en Ámsterdam y me tocó admirar, a unos metros, uno de los cuadros más famosos de Van Gogh: "el segador". Esta obra al óleo, pintada en 1889, retrata a un campesino cosechando el áureo trigo con una guadaña. Unos dicen que el pintor quiso retratar a la muerte y, al mismo tiempo, a la fragilidad y persistencia de la vida que, pese a ser cortada fácilmente, no se cansa de volver a brotar.

A veces uno, el que escribe o quien lee, se encierra en la permanencia, imaginando que el tiempo no transcurre o, al menos, no lo hace en contra. Nos relacionamos con gente que aparentemente no nos quiere, en lugares donde quizá no seamos felices y en proyectos de vida que, por desgracia, nos lastiman. Es cierto, también para el trigo de Van Gogh, las dificultades, la lluvia, el viento y el polvo, eran inherentes, se sobreentendían; sin embargo, algún día, Dios nos levantaría y no habría tiempo suficiente. Al final, ahí está la muerte, como una verdad inmutable.

Aún con la guadaña encima, la vida -como el trigo- ahí está, madurando. ¡Cásate con la persona que amas; abraza a tus hijos; termina tus estudios y sirve a los demás; agarra tu mochila y lárgate, busca cualquier pretexto para hacerlo; camina, camina, regala una tarde a tus piernas y deja que te lleven más allá de donde acaba tu calle! ¡Besa sin etiquetas, sólo besa sinceramente y acaba con el dolor! ¡Ama, aunque no entiendas por qué o a quién, sólo ama; siente orgullo de tu corazón que está conectado con la divinidad y el universo! No hables de política, es asquerosa; ya lo decía Eduardo Galeano: "si votar hiciera algún bien, estaría prohibido". La virtud de tu espíritu está en el servicio: ahí vive el buen ciudadano, busca cualquier pretexto para compartir un poco de ti a los demás, “de a gratis”. Ten fe, porque en la humildad está la puerta de la ciencia y del infinito.

Charles Bukowski, polémico escritor del siglo XX, afirmaba: “no hay que lamentarse por la muerte, como no hay que lamentarse por una flor que crece”. Herman Hesse, por otro lado, sentenciaba: “apenas se acomoda nuestra vida y nos confiamos, todo se disuelve; sólo quien está pronto para irse puede escapar del hábito que mata”. Somos tripulantes de una gran aventura, donde las únicas cosas garantizadas son: las ruedas jamás se detendrán y nunca dejaremos de aprender. Cada victoria está constituida por una infinidad de experiencias; cada experiencia recopila todos nuestros intentos fallidos. El camino a nuestra felicidad, a nuestro éxito, está asfaltado con todos nuestros “fracasos”.

Dicen algunas voces antiguas que los dioses de la guerra, antes de una batalla, desfilan con su espada por la retaguardia y por enfrente de sus ejércitos. ¿Por qué? Con ello simbólicamente cortan el pasado y quitan la preocupación del futuro. El mensaje: sólo existe el aquí y el ahora. Si nos convertimos en el presente, nuestra lucha diaria será apasionada y aprenderemos mucho de ella, dejando que la victoria o la derrota sean siempre honorables.

Finalmente, conviértete en el trigo de Van Gogh: crece hacia el Sol, míralo de frente, y aprovecha cada brisa, cada instante, para darle valor a tu partida.

Y si, también te quiero mucho. Tu amigo, Luis Gerardo Ortiz.

Voy y vengo.

Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com

youtube: lgortizc