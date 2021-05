El sembrador de odios y fracasos

Don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, uno de los mas reconocidos editorialistas, historiadores y escritores de México, escribió en su columna del viernes pasado, que a partir de ese día y hasta el día 6 de junio, día de las elecciones, empezará su columna, que aparece todos los días en varios periódicos del País, con la frase “Un voto por Morena, es un voto contra México”. Yo me sumo a Catón y hare lo mismo cada semana en mi columna.

No cabe duda de que el inquilino que vive “humildemente” en un Palacio (Nacional) en lugar de vivir en su departamento, como prometió (tantas promesas incumplidas) o en la residencia oficial de Los Pinos, bastante menos lujosa que un palacio, se ha dedicado en estos dos años y medio de su gobierno, a viajar por todo el País, sembrando odio entre los mexicanos, atacando a todos aquellos que no piensan como él, amenazándolos, burlándose de ellos, desde el pulpito presidencial de las mañaneras, totalmente reprobable en un mandatario.

Siembra el odio diariamente cuando insulta a los que él llama “fifís”, porque han triunfado en la vida, a otros los llama “Neoliberales”, porque tienen empresas exitosas y como él nunca ha trabajado, ¿quién sabe de qué se mantuvo estos 18 años que anduvo buscando llegar a Presidente? y deja sentir la amenaza velada que hay que acabar con ellos y por eso en esta pandemia ha habido cero apoyos a los que generan empleos, el mensaje es “rásquense como puedan”.

Insulta a los doctores de los hospitales privados, así como a enfermeras y los deja fuera de la vacunación contra el COVID 19. Insulta a los ingenieros ya que dice que no son necesarios para construir, cualquiera lo puede hacer, dice.

Insulta a funcionarios públicos a quienes no baja de corruptos, así amenazó a los del INE y a los jueces de tribunal federal electoral, quienes no les aceptaron a sus candidatos a gobernador de Guerrero y Michoacán, es decir que solo sus chicharrones truenan, pero se topó con pared en estos dos organismos autónomos, afortunadamente.

Las ultimas barbaridades, proponer dos años más al presidente de la Suprema Corte, solo porque él confía en él y a los magistrados ya los amenazó llamándolos corruptos sino votan a favor de este cambio, que es una clara violación a la Constitución, ya que se establece con toda claridad que el ministro presidente durará en el encargo 4 años y no 6, como quiere el dictadorzuelo.

Proponer el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, con una sarta de tonterías, solo por el coraje causado porque el gobernador le dijo algunas de sus verdades de frente y a sabiendas que el congreso de la unión no puede desaforar a un gobernador, ya que esto es facultad del lo congreso de los estados, pero el mensaje es de amenazar a los gobernadores.

Su gobierno ha sido un fracaso en todos los temas: en la salud, ha sido desastroso el manejo de la pandemia y de las vacunas. En empleo, se han perdido 2 millones de empleos desde que el llego. Acabar con la pobreza, este aumentó en 10 millones mas de pobres. La delincuencia organizada cada vez está mas fuerte ya que tienen no solo la protección de la política de “Abrazos y no balazos”, sino hasta el reconocimiento que les acaba de hacer a los asaltantes sobrevivientes al cuartel de Madera Chihuahua en 1965 y les reconoció su valentía de matar y secuestrar. Así no vamos a tener nunca la paz que anhelamos.

El sembrador de odios y fracasos