El sentido de comunidad en la sierra de Chihuahua

Vivir en la sierra de Chihuahua representa todo un reto. En medio del bosque, bellísimos paisajes, verdes cuando no hay sequía, o muy pardos, cuando los incendios forestales se llevan todo a su paso.

Este año ha sido difícil para quienes ahí habitan. Las lluvias mínimas de verano mitigaron la falta prolongada de humedad para maíz y frijol, base de la alimentación en comunidades indígenas. La situación les obliga a buscar nuevas formas para la supervivencia, con lo poco que la tierra da en condiciones adversas.

En Tónachi, población con menos de 200 habitantes, a unos 75 kilómetros al suroeste de Guachochi, encontramos el rostro de quienes viven en el corazón de la Sierra Tarahumara, cerca de los lugares turísticos, pero muy lejos de comodidades y del desarrollo de la vida moderna.

Elva Bustillos, gobernadora rarámuri, defiende los derechos de quienes ahí habitan. Se las arregla para atender, además de su familia, a vecinos y toda aquella persona que se acerca a pedirle ayuda. “Pos´ aquí se vive muy a gusto. Aquí tenemos todo: agua, pinos, encinos, vivimos como quien dice, como reinas aquí…”, explica, mientras conversamos frente a una pequeña y hermosa cascada natural, orgullo de quienes habitan la región.

Ella habla desde su cosmovisión como indígena rarámuri. Habla de la naturaleza y de sus bondades. De ese tipo de riqueza del que nos hemos olvidado o damos por hecho en la ciudad. Sin embargo, subraya: “Lo que nos haría falta es una fuente de trabajo. Es difícil vivir donde no hay trabajo. Que no tengamos de dónde sacar dinero para comprar el alimento. Ahorita estamos viviendo po´s… un poquito mal. Hay algunas personas que no levantamos maíz el año pasado. Luego el granizo nos arruinó nuestra siembra… el frijol… po´s todo lo que sembramos, calabaza, hortaliza, todo lo que sembramos, no levantamos nada pa´comer y, ahorita po´s estamos viviendo con un poco de hambre…”.

Elva explica que sí hay quienes juntaron dinero de la venta de sus animales de granja o de “quelititos”, como ella les llama a plantas silvestres comestibles que crecen cerca de los arroyos. El producto de la venta de “chivitas”, “gallinitas”, les ayuda a comprar apenas lo esencial: frijol, manteca, sal (no mucha, dice), maíz. Pero la mayoría no tiene vehículos motorizados para trasladarse a las poblaciones más grandes como la cabecera municipal Guachochi y vender sus productos, así que emprenden largas caminatas bajo el sol hasta llegar a donde encuentren provisiones.

La falta de alimentos es una preocupación latente: “No sé cómo le están haciendo quienes no están trabajando ahorita, pero trato de ayudarles en lo que me piden. Apoyo y voy y veo cómo la están pasando para ir a buscar apoyos con la presidencia, o así donde se pueda. No me quedo quieta pues, no me espero a ver cómo le hace pa´comer aquí la gente, porque eso está mal. Hay que ayudarse todos aquí, pa´ eso estamos…”.

Ese es el verdadero sentido de comunidad que desde la sierra Chihuahua nos enseñan las personas de los pueblos originarios. La preocupación por el otro, la otra, la pertenencia, la vida en común. Esta temporada es propicia para la generación de acciones filantrópicas. Se piden cobijas, chamarras, despensas, ropa, pero pasando la temporada navideña, muchas de esas personas seguirán enfrentando una realidad que nos resulta ajena desde las ciudades. Nuestra idea romantizada de vivir en la sierra, se parece más a una cabaña bien acondicionada con olor a leña y café recién preparado. No obstante, muchos de quienes ahí viven, sólo intentan afrontar un día a la vez, para sobrevivir.