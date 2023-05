El “servicio” público 

Antonio Ríos Ramírez





Después de muchos años de experimentar la calidad de servicio de las oficinas públicas, la percepción y realidad de los servicios públicos, en su gran mayoría, siguen siendo de mala a pésima. A pesar de que sabemos que los “dueños” del servicio público somos los ciudadanos, se sigue sin entender el servicio de atención y el servicio de solución de problemas.

Es increíble que a todos los niveles gubernamentales las personas, en su gran mayoría, encargadas de atender a los ciudadanos para cualquier trámite, reclamación o problema, no cuenten con actitud de servicio; esto significa, profesionalismo, actitud respetuosa, cortés, amable, sentir empatía, paciencia, conocimiento de su área, comunicación clara y efectiva, discreción y confiabilidad. Más allá de que paguemos o no por recibir un servicio, todos sentimos esta experiencia. Sin embargo, en la administración pública aún no se interioriza con suficiente claridad la importancia que tiene este concepto cuando se entrega un servicio, a pesar de que cualquier trabajador público también es un cliente de otro servicio público.

El concepto de cliente, en el sector público, se ha degradado, pareciera que no estamos pagando por el servicio dado, no importa el área o departamento. Sin embargo ¿tiene claro el ciudadano sus derechos como también sus deberes para recibir un servicio? Parece no ser, en muchas ocasiones, el caso. La exigencia de servicios públicos adecuados implica la necesidad de que la ciudadanía cumpla con el pago de sus impuestos y contribuciones. El concepto de cliente se diluye cuando sólo se enfoca en la dimensión de derechos.

La verdad es que la calidad de atención por parte de cualquier servidor público no tiene excusa. El ciudadano cliente tiene el derecho a recibir una atención y un trato de calidad. No hay excusa para ello. Hemos argumentado que desde la lógica de la experiencia como cliente pueden darse restricciones en la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos entregados, pero no hay tolerancia para el mal trato o el descuido en la calidad de atención de parte del sector público. Un ejemplo, en salud hemos percibido que los ciudadanos más allá de quejarse por la falta de medicamentos, que la hay, la gente reclama el mal trato que reciben de parte del personal que trabaja para el gobierno.

En autoridades de alto nivel, puedo compartir que la representante de una secretaria de Estado, a la cual se le envió una carta por un organismo con veinte más de varias organizaciones para hacerle una solicitud de gran impacto para la ciudad, no ha tenido, hasta la fecha, después de dos meses, ni siquiera de actitud de responder ante el requerimiento, ni siquiera la actitud de importancia, de dar una respuesta momentánea, de atender a los ciudadanos o por lo menos dar una explicación sobre el tema.

Increíble que los funcionarios públicos que atienden en las oficinas no entiendan lo que es atención al público, pero lo más increíble es que los funcionarios de alto nivel ni siquiera atiendan solicitudes de impacto. Ahora vemos que, en la mayoría de los casos, el problema y ejemplo de la mala atención viene desde arriba. Si los trabajadores que están atendiendo, ven que los “jefes” no atienden, no les interesa o no están capacitados como servidores públicos, ¿Qué esperaríamos de los que están frente a ventanilla? Exijamos la atención y el servicio al cual tenemos derecho, como ciudadanos.