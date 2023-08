El socavamiento  de la ética y la moral

El mantra de AMLO durante años era que la corrupción era el cáncer nacional. El diagnóstico era válido, Mexico Libertario define “La corrupción como manipulación del entorno institucional y legal con el propósito de servir intereses de funcionarios públicos y otros actores políticos, ha sido un lastre de México por décadas.“

Sin embargo, la brecha del concepto de corrupción de centros de investigación que se dedican a combatir la corrupción, con el concepto de AMLO, es enorme. Un ejemplo es el índice de Transparencia International. En este índice México se encuentra en el lugar 126 de 180 países por detrás de Kenia, Níger. Este índice toma el promedio de 13 índices de otros centros de reflexión, para evitar sesgos. Lo cual indica que Transparencia no tiene control sobre los resultados del índice. Mencionaré algunos de los centros de reflexión, así como el tipo de preguntas que se utilizan en sus encuestas, para desarrollar un índice.

Banco de Desarrollo Africano - Transparencia, responsabilidad en el sector público.

Indicadores de Sustentabilidad de Fundación Bertelsman n- En qué rango los burócratas son limitados en abusar de su posición para intereses privados.

Indice de Transformacion de la Fundation Bertelsman n- En qué nivel los burócratas son penalizados por abuso de sus puestos.

Unidad de inteligencia del Economist -La existencia de procedimientos claros y rendición de cuentas en la asignación de fondos públicos.

Freedom House - Si el país está libre de un exceso de involucramiento del gobierno en la economía.

Indicadores Global Insights - El riesgo para los individuos/ empresas de enfrentar sobornos para poder operar, importar/exportar.

Evaluacion institutional del Banco Mundial -Transparencia, rendición de cuentas en el sector público.

AMLO no esta en concordancia con el concepto de Transparencia, y otras organizaciones que producen los índices. AMLO identifica la corrupción como la reducción de la rectoría del gobierno en la economía. Para AMLO lo grave en el periodo de Salinas no fue los negocios que hacía el hermano incómodo, sino fue la privatización de empresas paraestatales. Para AMLO privatizar es en sí corrupción. AMLO criticaba que se hubiera privatizado TELMEX, DINA, IMEVISION, SIDERÚRGICAS, fábricas de fertilizantes, etc. Cuando AMLO ha dicho que ya se acabó la corrupción, lo que en realidad quiso decir es que ya hay más empresas paraestatales, y las decisiones del gobierno se hacen de forma vertical. Sin embargo reducir la corrupción y aumentar el rol del gobierno son tareas, incompatibles, más poder en el gobierno crea las condiciones de corrupción. Lord Acton decía que el poder absoluto corrompe. Graeff, Peter & Mehlkop, Guido. (2003) encuentran que la mayor libertad económica reduce la corrupción, contradice el discurso de AMLO.

Este concepto de AMLO que la reducción de la rectoría del gobierno equivalga a más corrupción no tiene fundamento económico, y además socava la ética y la moral.





Maestro en Economía