El terrorismo y la sociedad

Hablar de los ataques terroristas, es tocar el tema de cómo infundir temor en la población para lograr objetivos que alguien considera “superiores” a la vida humana. No hay justificación alguna, es hacer guerra barata pero mortífera, es sembrar violencia. El terrorismo ha logrado llegar a ser un problema de gran magnitud y sobre todo presente en todo el orbe.

Aunque el terrorismo existe desde la antigüedad, como actos de guerrillas y escaramuzas, que han derivado en revoluciones y cambios de status en muchas culturas y países, podemos decir que en los siglos XX y XXI han provocado movimientos mundiales, como la iniciación de la “Gran Guerra” (Después llamada Primera Guerra Mundial, cuando hubo un Segunda), con el asesinato del Archiduque Fernando Francisco y su esposa Sofía, en 1914, en Sarajevo, ataque perpetrado por el estudiante Gavrilo Princip de la organización serbia “Mano Negra”o “Joven Bosnia”, esto provocó la declaración de guerra del Imperio Austro-Húngaro a Belgrado, y derivó en un conflicto que enfrentó a las principales potencias militares del mundo, con millones de muertos.

Durante el Siglo XX siguieron habiendo muchos ataques terroristas en todo el mundo y prácticamente en todas las décadas. En el siglo XXI el 11 de septiembre del 2001 es un parteaguas, en esa ocasión miembros de la red yihadista Al Qaeda atacaron Estados Unidos, secuestrando aviones de línea impactándolos en el Pentágono, el World Trade Center, entre otros objetivos, provocando 2,792 muertos y 2,993 heridos. Este suceso conmocionó al mundo, dio origen a una violenta respuesta de Estados Unidos en Afganistán donde se derrocó al Emirato Islámico del mulá Omar, con ayuda de tropas británicas. El 11 de marzo del 2004, se produjeron 10 explosiones en cuatro trenes en Madrid, se atribuye a los terroristas yihadistas, y los afectados fueron 193 muertos y 1,858 heridos, en septiembre del 2004, en Beslan, Rusia, terroristas musulmanes atacaron un colegio, tomando rehenes y terminando en un lamentable tiroteo con las autoridades rusas. Saldo 370 muertos (171 niños) y 200 heridos. Prácticamente en todos los últimos años ha habido ataques terroristas en muchos países.

Hay quienes presagian que estos conflictos son el inicio de una Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no; es difícil, porque con el fin de la “Guerra Fría”, no hay una alineación o partición del mundo en dos o mas bandos, las potencias no están confrontadas y los ataques a Ucrania por Rusia no han podido hacerlo . Por lo pronto es la sociedad civil es la que mas sufre. Hay una presión de Estados Unidos al gobierno de México de calificar al crimen organizado como “terroristas”. No sabemos las consecuencias de ello, daría para muchas discusiones y mucha controversia.

Hoy más que nunca podemos decir que John Lennon no estaba tan equivocado en su canción “Imagina”:

Imagina a todo el mundo. viviendo el día a día...

Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo.

Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión.

Imagina a toda el mundo, viviendo la vida en paz...

Al tiempo.