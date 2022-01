Muchos dictadores han dejado sus testamentos políticos, salvo contadas excepciones han sido tomados en cuenta para cumplir la voluntad post mortem de su autor, una de ellas es el caso de Chávez que impuso que Maduro fuera su sucesor; ni siquiera el testamento político de Lenin en la Unión Soviética fue tomado en cuenta, y Stalin se lo pasó por el arco del triunfo.

Muchas reacciones ha tenido el testamento político que anunció el presidente López a inicios de semana, luego de que le practicaran un cateterismo, según informó él mismo, y es con la finalidad de “garantizar la gobernabilidad del país en caso de su fallecimiento”. En una república democrática y con instituciones es inconcebible pensar que la gobernabilidad del país dependa del testamento del gobernante en turno, para eso existe el Estado de Derecho, las leyes e instituciones que garantizan la gobernabilidad y los procedimientos legales a seguir en caso de que el Presidente fallezca. El artículo 84 constitucional establece claramente el procedimiento a seguir en caso de la falta absoluta del presidente de la República, por lo que el testamento político de AMLO no tiene efecto alguno, mas que abonar a los distractores que le gusta armar al presidente.

De acuerdo con el derecho civil, el testamento es una declaración unilateral en la que se contiene la última voluntad del testador para dejar sus bienes libremente a quien quiera, es un acto personalísimo que debe realizarse sin presión alguna, so pena de nulidad. Como personas físicas tenemos todo el derecho de transferir la propiedad de nuestro patrimonio mediante un testamento. Sucede lo contrario con el funcionario público, quien no tiene por qué “dictar su última voluntad” para después de su muerte ordenar quién deberá sucederlo, mucho menos ordenar cómo administrar los bienes que no le corresponden, ya que todos los bienes públicos son de la Nación.

Lázaro Cárdenas, a quien invoca tanto AMLO, también dejó un “testamento político“ para conmemorar el aniversario de la Revolución, quizá le sirvió de inspiración para hacer el propio, lo extraño es que el anuncio de su “testamento político” se hace justo en el momento en que los problemas ya conocidos por los que atraviesa México empiezan a salirse del control. Por mencionar algunos: La crisis económica se agrava; la creciente inflación está reflejada en el incremento de los alimentos de la canasta básica; los problemas de salud son alarmantes por la aparición de la variante ómicron, y por la falta de vacunas y de medicamentos para otros padecimientos que están matando a los mexicanos; en los primeros tres años de este gobierno los asesinatos en el país ya rebasan los que se cometieron en los sexenios de Calderón y Peña Juntos.

Ya es tiempo de que el presidente López gobierne en serio y resuelva los problemas que aquejan a los mexicanos y deje de manipular las emociones de sus seguidores con distractores de humo, como el de su “testamento político” por si llegara a fallecer.

