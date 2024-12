Tal vez el tiempo no lo cura todo. Desde hace muchos años sufro de ansiedad (exceso de futuro, le dicen) y me gusta creer que los calendarios son como tierra que cubre las penas. Luego de mucho tiempo, la mente dominada por nuevas aventuras se distrae y parece dejar atrás todos los pensamientos fatalistas. Lamentablemente el fenómeno se repite una y otra vez. Lo más sorprendente es que entre más platico con jóvenes y contemporáneos míos, más casos de ansiedad identificó: gente con colitis nerviosa, con tricotilomanía (ese horrible hábito de andarse arrancando cabellos o similares), con neuralgias inexplicables (dolores de cabeza), con hipertensión, etc. Según el INEGI, el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas menores. La ansiedad es la condición de salud mental más prevalente en el país, con un porcentaje de 52.8%. La depresión, por su parte, se ubica en segundo lugar con un 25.1%.

El problema de sobre pensar es que no sólo nos llena de escenarios verdaderamente catastróficos, sino que los hace extensivos a la gente que amamos; peor aún es cuando creemos que quien nos acompaña es responsable de todo lo malo que tenemos en la cabeza. Sobre esto mismo, recuerdo un chiste que me contaba una psicóloga hace años y más o menos va así: un hombre, en su lecho de muerte, le decía a su pareja: “tú siempre has estado conmigo; cuando se quemó el granero, cuando me caí de la bicicleta, cuando se murió mi perro, cuando perdí el trabajo”. Ella, conmovida y adivinando una feliz dedicatoria le dijo: “si viejito, siempre contigo”, a lo que él le respondió: “por eso ya entendí que tú eres la que me ha traído la mala suerte, vete de aquí ahora mismo, capaz que me salvó”.

Cuando conocí a mi esposa decidí sincerarme sobre todo lo que en mi mente significaba “lidiar conmigo”, le hablé, en una analogía muy burda, de que yo era como una especie de mueble con muchos cajones; cada rincón dominado por alguna manía o trastorno. Le hablé de mi ansiedad, de mi tendencia a preocuparme de más; le dije que me costaba cerrar ciclos y que no había tenido mucha suerte en el amor. Me describí como un hombre luchón que estaba dispuesto a ofrecerle todo su futuro, aunque luciera un tanto incierto en esos momentos.

No sé cómo pasó, pero esa mujer que pacientemente escuchó mis advertencias y afanes de boicot hizo equipo, enfrentó conmigo la pandemia, se casó, terminó su maestría, cambió de casa tres veces, inició una familia al lado mío, renunció a su trabajo, hizo un doctorado, etc. Sin proponérselo, llenó mi vida de razones para no desistir, envolviendo cada año con una nueva intención. Seguramente esto último quedaría como una romántica dedicatoria; sin embargo, cobra especial relevancia cuando mi esposa también ha padecido ansiedad -desde antes de conocerla- y la ha dejado a un lado más de una vez para levantarme cuando peor me siento. Algunos, con justa razón, dirán que es por amor; yo creo que es porque ella es muy valiente pues, parafraseando a Roberto Gómez Bolaños: aún cuando ella le tiene miedo a lo que vendrá, ha decidido enfrentarlo con terapia y contagiarme su luz con empatía y carácter.

Tal vez el tiempo no lo cura todo. Uno necesita buscar el antídoto por sí mismo, así como maestros o maestras que nos enseñen a superar la ansiedad con amor. En mi matrimonio, el cual cumplió el día de ayer cuatro años, he confirmado aquello que decía Benedetti: “entonces te das cuenta de que no es quien te mueve el piso, sino quien te centra. No es quien te robe el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta”.

A ti, querido lector, querida lectora: ¡busca ayuda! ¡busca el amor! ¡no dejes que la ansiedad gane!; a ti, compañera mía: muchas gracias y feliz aniversario.

