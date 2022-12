El tiempo no se compra 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Un año más o un año menos, cuestión de perspectiva. El tiempo es un concepto que creamos los humanos para organizar, o por lo menos tratar de organizar, nuestras vidas. Inclusive el concepto es relativo, si estamos en una fila esperando, pareciera que el tiempo avanza muy lento, pero en cambio sí estamos trabajando en un proyecto donde tenemos límite de entrega, al final, el tiempo pareciera que avanza muy rápido.

El tiempo, considerado como recurso, probablemente sea de lo más valioso de la vida, tan así, que no tiene precio, ya que no se le puede comprar por ninguna suma de dinero. Pero, además, el tiempo perdido no puede ser recuperado. Y para darle un toque de mayor relevancia, la vida tiene un tiempo acotado, aun sin conocer exactamente cuál será el tiempo de cada vida. A pesar de lo anterior, se pierde tiempo en cosas y actividades que simplemente no aportan nada de valor a nuestro caminar por este mundo.

Hay un punto fundamental que no se debería dejar de lado, y es que todo el mundo quiere más tiempo, pero no es posible tenerlo, y sin embargo igualmente se pierde tiempo en cosas sin importancia.

Lo que, si es posible, es organizar nuestras vidas para no “desperdiciar” el tiempo y poder aprovecharlo en cosas útiles y necesarias. Cuando decimos esto, no quiere decir que hay que trabajar muchas horas, sino que hay que darle un balance al uso del tiempo en actividades fundamentales, como la familia, los amigos, apoyo a los demás, preparación, ejercicio, tiempo para uno mismo, diversión con propósito, etc.

En la vida, se puede comprar cosas materiales, e inclusive suena mal, pero algunos “compran personas”, pero lo único que no podemos comprar es tiempo.

Cosa curiosa, cuidamos nuestro carro, nuestro celular, nuestra casa, nuestro dinero (bueno, no todos), porque son nuestros activos. También deberíamos cuidar con ese mismo amor nuestro tiempo.

Yo diría, que más que organizar el tiempo, es organizar nuestras vidas para poder disfrutar de ésta. Una de las cosas más difíciles es aprender a decir “no” a muchas actividades que no aportan valor a nuestras vidas y que pueden ser causa del desperdicio del tiempo.

No importa la edad, el género o preparación, la organización de nuestras vidas utilizando el concepto del tiempo es fundamental en la búsqueda de la famosa felicidad.

Algunas formas de aprovechar el tiempo son; evitar ladrones del tiempo (personas que te hacen perder el tiempo), entender entre lo importante y lo urgente (importante, lo que aporta a lo que quieres lograr, lo urgente, lo que requiere una atención inmediata) y priorización de actividades.

Probablemente lo más importante es tener claro lo que queremos lograr, la huella que queremos dejar en este mundo, a nivel personal, familiar y comunidad.

Entre mejor este el balance de nuestras vidas, familia, trabajo, amigos, ayuda, mantenimiento físico, mantenimiento emocional, fortalecimiento y creación de relaciones, definitivamente nuestra vida fluirá y aprenderemos a disfrutar el camino en este mundo. Así, podremos decir que lo que hicimos es parte de un legado que las nuevas generaciones, sean familia, amigos o comunidad podrán aprovechar para en crecimiento y mejoramiento de este mundo. Pregúntate ¿el día de ayer, en qué invertí mi tiempo?, el día de hoy ¿Cómo invertiré mi tempo? que me ayude a alcanzar mis objetivos, que me ayude a balancear mi vida, que me ayude a dejar un legado. Es tiempo de entender el concepto del tiempo, aprovecharlo y disfrutar de esta vida.