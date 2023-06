El titán que exhibió dos mundos 

La semana pasada estuvo todo el planeta expectante de la situación que vivió el submarino hechizo que intentó llevar a visitar el Titanic a multimillonarios que optaron voluntariamente por una expedición con una complejidad y riesgo suicida. Esto tristemente se cumplió y los millonarios no volvieron a ver la luz.

Este hecho hubiera pasado desapercibido, como muchos otros, sin embargo, dada la complejidad y lo estrafalario de este, su cobertura fue internacional y minuto a minuto. Digo estrafalario porque conforme fueron saliendo datos, cada vez nos dábamos cuenta de cosas más inverosímiles. Por ejemplo, que la expedición se controlaba por un control tipo consola de videojuegos, que el sumergible no había sido revisado por ninguna autoridad o grupo de expertos, y lo más increíble, que cada boleto costaba 250 mil dólares.

El intento de rescate dio la vuelta al mundo y se convirtió en una telenovela de la que todo el planeta estaba enterado. Se unieron a la búsqueda barcos, aviones, submarinos, drones acuáticos, etc. Tres países enviaron equipos para intentar rescatar a estos multimillonarios. Se calcula, según notas informativas, que el costo del intento de rescate supera los 100 millones de dólares. Aunque nunca tendremos un costo real. Obviamente, esto no lo paga ninguna aseguradora, sino los contribuyentes de estos países. Todo esto es totalmente válido, legal, correcto, ético, etc. Tristemente, no lograron rescatarlos.

Sin embargo, llame a esta columna como el Titan que exhibió dos mundos, no porque logramos darnos cuenta de lo poco que conocemos el mundo marino, sino porque mientras sucede este hecho, en el mar mediterraneo, sucedió un hecho similar: una embarcación necesitaba rescate porque en ella iban más de 300 inmigrantes que comenzaron a naufragar. Los países a sus alrededores mencionaron que no tenían conocimiento del hecho y tras varias horas, se envió una embarcación de rescate que logró salvar pocas vidas. Algunos yates de particulares se acercaron para apoyar por cuenta propia y fue lo que ayudó a que se salvaran un poco más de personas. El costo de este rescate es extremadamente bajo, puesto que los barcos patrulla se encuentran navegando aunque no tengan llamada de auxilio.

Ninguna vida vale más que otra. Pero este contraste nos marca muy claramente los grandes defectos que tenemos como humanidad. Ya no hablaré de qué países hicieron cada cosa. Somos los humanos, los que no hemos logrado evolucionar ciertas creencias que se nos inculcaron a través de la historia. No logramos dejar a un lado el clasismo, racismo, discriminación, etc. No toleramos al de alado si este hace que nuestros privilegios se pongan en duda. Y lo peor, no estamos dispuestos a ceder un poco de lo que tenemos por mejorar la vida de otros.

El espectáculo gana la atención de lo que es realmente importante. Pocos supieron del naufragio de migrantes y muchos conocen el más mínimo detalle del Titan. Esto no es un reclamo a nadie, es solo una columna de opinión para reflexionar. No vamos a cambiar el mundo cada uno de nosotros, pero sí podemos cambiar un poquito nuestro entorno. Todo inicia desde lo local, con una sola acción a la vez, un día a la vez. Hagamos un solo mundo que sea igual para todas las personas.