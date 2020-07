El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, sus inicios

Durante las últimas décadas hemos sido testigos de cómo los ordenamientos legales encargados de normar la materia electoral se han ido transformando a un ritmo acelerado, en congruencia con el acontecer sociopolítico del país, derivando en el establecimiento de reglas, instituciones y procedimientos muy cambiantes en esta materia.

En ese orden de ideas, el estado de Chihuahua, como muchas de las otras entidades federativas, ha tenido que recorrer un largo camino para poder consolidar sus organismos electorales, particularmente su Tribunal Estatal Electoral, yendo desde los colegios electorales, hasta la consolidación del organismo autónomo que es hoy en día.

De hecho, durante prácticamente todo el siglo XX estuvo vigente la figura de la autocalificación, es decir, eran las propias diputadas y diputados quienes confirmaban la legalidad de todas las elecciones en la entidad.

Esta situación cambió en 1994, con la institución del Tribunal Estatal de Elecciones, organismo encargado de velar por la legalidad de los procesos electorales estatales, que fue creado con la finalidad de evitar que fueran los propios servidores públicos -de origen partidista-, quienes defendieran la legitimidad del voto ciudadano.

Así, bajo la presidencia del magistrado Rafael Lozoya Varela, los magistrados Manuel Bugarini Caballero, Héctor Hernández Varela, Julio César Jiménez Castro, Antonio Pérez Contreras y Rogelio A. Ordóñez López, sesionaron por primera vez en el museo Casa Juárez, sitio que fue electo por el espíritu republicano que le caracteriza; hasta que el gobierno del estado arrendó el inmueble que hoy funge como sede y que luego se adquirió gracias a que el licenciado Lozoya Varela donó su sueldo para ese fin.

En una entrevista concedida por el magistrado Lozoya Varela, éste rememora las dificultades que conllevó integrar un organismo recién creado: no había presupuesto, no había personal de apoyo y no existían reglas ni procedimientos claros.

Desde luego, esta situación fue cambiando de manera paulatina, pero de eso les contaré en mi próxima publicación.