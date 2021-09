¿El único gobernador honesto?

Por Silvia González

¿Sabe usted por qué los exgobernadores andan por la calle tan a gusto? Porque no hubo un Javier Corral después de ellos. Si a alguien le debemos la deuda que nos dejó Duarte es a esos falsos periodistas que nunca lo denunciaron gracias a los abundantes dineros que les pasaba.

Era el verano de 2015, todos vivíamos y sabíamos que Duarte, sus colaboradores, sus amigos, algunos periodistas, su chofer, ciertos vecinos, personajes conocidos por la sociedad chihuahuense y bastantes proveedores se habían vuelto millonarios; los únicos líderes que saltaron a la palestra para hacer un llamado a la población sobre este desorden que estaba sucediendo fueron Javier Corral y Jaime García Chávez, abogado y activista de izquierda.

Amable lector, lectora, ¿sabe cuántos fuimos a esos mítines contra el desfalco que en esos momentos pasaba en Chihuahua? Unas doscientas personas, y ninguno de ellos periodistas, esos que son los que ahora le tiran flechas envenenadas a Corral por lo que hizo y por lo que no hizo.

La jauría periodística hambrienta del dinero que no tuvo en este quinquenio dispara diariamente al que se fue y cacaraquean la deuda que queda como si no supieran que gran parte proviene de la administración pasada, de la falta de apoyo del presidente, y somos muy pocos los que agradecemos la gran honestidad de Javier Corral. ¿Y sabe por qué el gremio periodístico no agradece su honestidad? Porque la mayoría no la conoce.

Los periodistas chihuahuenses, entreguistas en los tiempos de Duarte, ya se relamen la boca esperando el nuevo bocado y, por lo pronto, vilipendian a Corral para congraciarse con Maru.

Y fíjese que cuando Duarte robaba, robaba, robaba y robaba, estos periodistas trajeron desde Colombia a Darío Restrepo, una autoridad en periodismo, y yo que fui a alguno de esos eventos, donde alabaron el periodismo real, me quise vomitar y me di cuenta que el periodismo y la verdad aquí en Chihuahua no se practica,

La justicia por medio de las leyes es el camino que escogió Corral para hacer pagar a Duarte, y es el más difícil, por eso no cumplió su promesa de traerlo.

Agradezco a Javier Corral su administración honesta y ojalá que no sea el último gobernador honesto que tenga Chihuahua, porque entonces se convertirá en el único.

Namasté

Miembro Aechih

www.silviagonzalez.com.mx