El uso del lenguaje sencillo, un elemento clave para el ejercicio de derechos

“Si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien”: Alberto Einstein

Hace 75 años, un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, plasmó 30 artículos básicos que dan origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares.

Cada artículo en particular está conectado entre sí. La falta de uno de ellos impacta en la propia libertad e igualdad de todas las personas.

Para propósito de esta primera aportación para las y los lectores de El Heraldo de Chihuahua, me ceñiré a reflexionar sobre el artículo 19, que a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Este derecho se encuentra reconocido también en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De ahí, que el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido jurídicamente como un derecho fundamental e instrumental a nivel internacional y regional.

El Departamento para la Gestión Pública Efectiva y la Organización de los Estados Americanos en el 2013, generó un documento denominado “El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos”, el cual refiere que: “el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos tales como derechos económicos, sociales y culturales.”

Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, es importante que cada institución pública deba prestar atención en saber quién va a usar la información, confirmar que la información que se provea sea comprensible y que los usuarios sean capaces de resolver el problema de la acción a partir de la información brindada.

El acceso a la información tiene implicaciones importantes en la administración pública que van más allá de ser un elemento importante para la lucha contra la corrupción, como tradicionalmente es enfocado. En tal sentido, también mejora la participación ciudadana, mejora la legitimidad de las instituciones y de los actores públicos.

Amable lector, a partir de esta aportación, usted pudo conocer que existe un marco normativo de diversas leyes que dan garantía del acceso a la información, por tanto, la exigencia será seguir demandando que se nos comparta toda aquella información útil que se encuentra en la esfera pública, pero bajo el principio de ese lenguaje sencillo, para que, a partir de ello, seamos capaces de entenderla, conocerla, y finalmente utilizarla a nuestro favor. Esa es la gran apuesta.