El uso lúdico de la Cannabis

A principios de la semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la declaratoria general que permite el uso lúdico de la marihuana. Ahora quien quiera consumir ésta droga con fines lúdicos y recreativos podrá hacerlo bajo el amparo de la ley, con algunas excepciones como la de no consumirla en la vía pública y que no la consuman menores. La Cofepris según la SCJN será la instancia encargada de expedir los permisos para el consumo correspondiente y para la siembra de “plantitas “ en domicilios particulares, así como la de conseguir las semillas para ese efecto; con tales permisiones se podrá tener la cannabis en macetas, en los hogares para consumo particular, más no podrá comercializarlas.

Se entiende que el uso medicinal de la cannabis sea legal en México desde el 2017, como lo demuestran estudios científicos, es asertiva para el tratamiento de algunas enfermedades y padecimientos; lo que resulta preocupante es la permisión de la marihuana para fines lúdicos y recreativos. Si estando el consumo prohibido es alarmante la cantidad de personas, sobre todo de jóvenes adictos a la cannabis, ahora con la permisividad indudablemente crecerán los consumidores, y con ello la problemática de la descomposición social. La frecuencia en la comisión de los delitos se asocia con el consumo de drogas, y un alto porcentaje de delitos se comete bajo el influjo de las mismas, luego entonces la pregunta surge, si queremos como sociedad y gobierno prevenir las delitos, la violencia, las enfermedades, ¿ porqué se permite la legalización de las drogas? Si se empieza con la permisión del consumo de la cannabis, en un futuro no lejano serán permitidas legalmente otras drogas también.

Esta reconocido que la marihuana es altamente adictiva y es la droga por la que se inician los consumidores de la cocaína, heroína y de otras drogas letales, y que los adictos viven en un infierno antes de llegar a los destinos al que llevan las drogas, que son el cementerio o la cárcel, entonces ¿ porque el Estado se presta a mantener y avivar ese infierno?.

Permitir el uso de la cannabis para fines lúdicos, acarreara también problemas de salud pública. Debemos reconocer la deficiente realidad del sector salud en México y el desabasto de medicamentos, si el Estado no es capaz de asumir los costos de las enfermedades producidas por el consumo de alcohol y tabaco, considerados como drogas socialmente permitidas, mucho menos podrá afrontar las consecuencias del consumo de la cannabis, que impactará negativamente para el progreso de comunidades sanas.

Sociedad y Gobierno en gobernanza, deben ofrecer a la población y a la juventud especialmente, alternativas para la diversión, la recreación y la convivencia que conduzcan a sociedades sanas, productivas y felices, y rechazar aquellas que por el contrario, conducen a la destrucción, la desdicha y la muerte.