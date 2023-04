El viacrucis de los migrantes, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador

Desgraciadamente para los migrantes de Centro y Sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos de Norteamérica pasando por nuestro país, se ha vuelto un verdadero viacrucis, por un lado tienen al crimen organizado que los acecha, ya sea para secuestrarlos, obligarlos a trabajar en actividades ilícitas u obligarlos a dar grandes cantidades de dinero a los “coyotes”. Paradójicamente para numerosos migrantes el motivo que los orilla a salir de su país de origen es la violencia que viven en sus comunidades, aunado a la falta de oportunidades para poder brindar una vida mejor a sus familias.

¿Pero qué está pasando realmente con los migrantes en México?, sencillo, López Obrador a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores pactó con Estados Unidos ser el muro y centro de detenciones de los migrantes, sólo hay que ver en las fronteras el personal de la Guardia Nacional desplazado para este fin, sin pasar por alto, que el presidente sin empacho dice que son albergues, ¡cínico!, ya perdió absolutamente toda objetividad, se encierra en su mente y círculo de lacayos, culpando, denostando y polarizando a un país que no lo eligió para eso; corrupción, despilfarro, subejercicios en varias áreas sensibles de la administración pública se han convertido en nuestro día a día.

Volviendo al tema de los migrantes, no puedo pasar por alto la tragedia sucedida en Ciudad Juárez, se exhibió cómo es la política migratoria de López Obrador, no le puede en lo absoluto arriesgar y negociar con vidas humanas, hasta hoy se tienen 39 personas fallecidas, desgracia que pudo haberse evitado totalmente, no siguen ningún protocolo de protección civil, menos de trato digno a las personas migrantes, para la 4T son botín político y no escatiman en darles trato de delincuentes.

Ahora bien, ¿quién es el, la o los responsables? Como ya es costumbre para el gobierno federal cargará las pulgas al perro más flaco, y éstos serán los guardias de seguridad que sin duda tienen responsabilidad, sin embargo, en la cadena de mando son el último eslabón, vemos cómo el secretario de Gobernación se lava las manos y alude a un decreto donde según él, la responsabilidad la tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy a su estilo se deslinda de responsabilidad y de paso le echa tierra a su contrincante de partido, abonando según él a sus aspiraciones presidenciales.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifestamos nuestra solidaridad con las familias de las personas que perecieron en esta lamentable tragedia en Ciudad Juárez, no descansaremos hasta que pare la negligencia del Presidente y que de una vez por todas renuncien los responsables, me refiero a los intocables de López Obrador, su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón, y el secretario del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.