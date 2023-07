Hace unos días pude presenciar por televisión, una entrevista que el conductor del programa “El Hormiguero” en Antena 3 de televisión española, Pablo Motos, hizo al presidente español, Pedro Sánchez.

Debo dar como antecedentes que el presidente ha convocado a elecciones para el próximo 23 de julio, lo cual ha dado lugar a muchas controversias, ya que hay opiniones de que pudiera haber esperado a pasar el periodo vacacional, que en los países europeos es clásico tener de tres a cuatro semanas de solaz y esparcimiento vacacional desde finales de julio hasta casi finales agosto, y, en fin, que si es trampa, que si no, etcétera.

Pero el punto que me llevó a hacer referencia con las condiciones de nuestro país, como pudieran ser decisiones que parecieran amañar el proceso, o hacerlo parecer tendencioso a tal o cual preferencia, fue cuando a pregunta expresa de acciones incorrectas del actual gobierno buscando reelegirse, los argumentos del presidente tendieron a ver cómo otros hacen cosas peores o tan malas como las discutidas, lo cual generó la reacción del conductor, a manera de revés y buscador de respuestas más que de contraargumentos, el decirle de manera muy contundente, “No vayamos a dar con el ¡YTUMAS!”, lo cual, si se lee con la estructura adecuada, como el decir a los otros “y tú más”.

Qué coincidente me pareció, que manera tan grotesca del estilo común de los políticos, el buscar resaltar cómo los otros son peores, más corruptos, más malos, más incapaces, y mil más ideas en sentido negativo hacia los contrincantes.

¿Cuándo vamos a tener políticos que sean más propositivos y realmente interesados en el bien de sus gobernados?

¿Cómo vamos a elegir políticos que se fijen más en sus acciones que en las de los otros?

Las comparaciones en sentidos negativos a los otros, el no dar cabida a aceptar que hay grandes errores propios, prevalece en nuestro país, es aterrador no poder ver una evaluación crítica y objetiva propia. Volviendo a la entrevista, el presidente Sánchez tuvo a bien aceptar errores de decisiones en cuestiones de iniciativas legales sobre liberar prematuramente a violadores culpables, que obtuvieron reducciones de penas por una iniciativa del mismo Ejecutivo. Creo aquí, aunque fue serio el error, él lo aceptó, y definió las causas y las acciones remediales tomadas lo más pronto que les fue posible, no lo deseado, pero al fin, se aceptó la falla, y se pusieron las acciones para corregirlo.

Todo esto, con sus fallas y diferentes opiniones, me dejaron un buen sabor, una prueba primero, de democracia y valor, ya que, Sanchez asistió a este programa, el cual se reconoce también por la sección de “cotilleo”, donde se critica y se defienden posiciones políticas de manera tremendamente abierta y libre. La aceptación a la entrevista, es distante de lo que nuestro presidente es capaz de hacer, enfrentar preguntas directas de sus fallas y decisiones erradas, y no denostar al interlocutor, poner argumentos, aceptables o no, pero como puntos de vista distintos, pero respetados en ambas partes. No hablo ni en pro ni en contra, pero sí como un ejemplo de un liderazgo abierto, al menos mediáticamente.

Me encantaría, que pudiésemos discutir en México los temas de una manera tan civilizada, tan formal y abierta como la entrevista que pude atestiguar. Ahora que vienen los tiempos electorales, creo podemos aprender de culturas políticas que se defienden sin el escudo del podio de presidencia, sin decir a los demás que sólo ellos mismos tienen la razón y los datos correctos. Espero los contendientes abran nuevas oportunidades de comunicación y de verdad, de honestidad cabal, de unidad y búsqueda de un solo país, al cual se debe de gobernar por igual y no hablar de los otros como los hijos putativos, no deseados, y dejar de decir YTUMAS, y así culpar a otros por todos los males que no podemos arreglar o que causamos por nuestra incapacidad, corrupción o desinterés.





Maestro en Administración de Negocios. Ex presidente de Index Chihuahua