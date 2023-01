Elecciones 2024: Voto en prisión

Fryda Libertad Licano Ramírez





En 1996, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la Observación General N. 25, señalaba lo siguiente: “En sus informes, los estados deben indicar y explicar las disposiciones legislativas, en virtud de las que se puede privar del derecho de voto a los ciudadanos. Los motivos para privarles de ese derecho deben ser objetivos y razonables. Si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el periodo de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar”. Sobre este mismo tema, el voto de las personas en reclusión, vendría luego la Recomendación R(2006)13 del Comité de Ministros de la Unión Europea y la sentencia del caso López Mendoza vs Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2011.

En México, garantizar el voto en prisión cobra importancia por distintas cuestiones, quizá la de mayor peso sea el promedio anual de personas que se encuentran en prisión preventiva: 40%, que en números oscila entre 80 mil y 100 mil personas; pero, además, privar a una persona de su libertad, sin obrar sentencia de por medio, perjudica principalmente a las personas de escasos recursos o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, quienes difícilmente tienen acceso a una defensa adecuada. Seguir negando el ejercicio del voto en prisión era, además de una violación al principio de presunción de inocencia -consagrado en la Constitución-, una afectación directa a la universalización del voto. Por esto, a principios de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, donde reconoció el derecho al voto a las personas en prisión preventiva. El efecto más importante de la sentencia es que el INE deberá implementar en 2024 el voto en prisión preventiva en las elecciones federales, con una etapa previa de prueba con una muestra representativa, plural y heterogénea, por circunscripciones y distritos electorales. Los lineamientos deben incluir un censo de personas en prisión preventiva y la determinación de la sección en la que emitirán el voto, la regulación de la propaganda electoral al interior de los centros penitenciarios y el modelo de votación, es decir, si el voto seré en boleta tradicional y presencial, electrónico o por correspondencia.

La primera prueba piloto la organizó el INE en 2021 en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) del país, uno por circunscripción plurinominal. En su informe sobre el pilotaje, el órgano comicial señaló la restricción de diversos procedimientos electorales al interior de los Cefereso como el acceso a personal adicional al del INE para realizar actividades diversas en materia electoral durante la jornada de voto anticipado; así como la promoción de las candidaturas y/o sus propuestas políticas al interior de las prisiones para garantizar un voto informado. Para 2022, se llevó a cabo la segunda prueba piloto para la elección de la gubernatura en Hidalgo, en esta ocasión se determinaron cuatro Centros Estatales de Readaptación Social como viables, también en jornada de votación anticipada; y los aprendizajes dan cuenta de diversos retos que tienen las autoridades electorales de cara a 2024, como: la diversidad de condiciones que presentan los centros de readaptación social, sean federales o estatales, todos son diferentes; el acceso a información sobre las propuestas políticas, esto con el fin de garantizar la posibilidad de emisión de un voto informado; y finalmente, la población recluida es altamente dinámica, por lo que existen determinaciones que deben ser meditadas con tiempo, como la fecha de corte para la realización la lista nacional electoral de personas presas, buscando sea la más cercana (real) posible a la jornada comicial. Sin duda, en este tema aún dará mucho de qué hablar, la trascendencia de la decisión que México ha tomado radica en la conciencia plena que tiene el Estado sobre el reconocimiento de la ciudadanía a las personas en prisión preventiva, su participación en la vida democrática y, por ende, la universalidad del sufragio.





“Un hombre sin un voto es un hombre sin protección”

Lyndon B. Johnson