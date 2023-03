Elecciones: hechos, datos e ideología

Fernando Sandoval Salinas

Una expresión cobra vigencia frente a las inminentes elecciones en el Estado de México y Coahuila y la no tan lejana sucesión presidencial en nuestro país. Me refiero a una sentencia atribuida a Albert Camus: “La verdad no está relacionada con las creencias o ideologías, al contrario, tiene que ver con los hechos y los hechos proceden del mundo real”.

Y cobra actualidad porque en el país están sucediendo hechos trascendentes que diversas empresas especializadas manipulan para establecer sus “verdades” mediante una estrategia que bien define Soledad Gallego-Díaz cuando apunta: “La mentalidad totalitaria requiere que aceptes que la verdad proviene de la ideología. La entienden no simplemente como un conjunto de valores o creencias, sino como una explicación cohesiva del pasado, presente y futuro de la humanidad”.

Y debe preocupar porque a diario vemos en los medios tradicionales y en las redes sociales esfuerzos cuyo objetivo es manipular la verdad en beneficio de sus clientes. Lo hacen cotidianamente: difunden noticias falsas, crean webs clonadas y votos para desacreditar a los enemigos de sus clientes y a limpiar la imagen de los mismos. También se dedican a manipular la verdad para beneficiar a políticos que afrontan campañas electorales.

En este campo se pregunta ¿Las manipulaciones de este tipo son capaces de alterar sustancialmente resultados electorales? Ejemplos locales, nacionales e internacionales existen para pensar que, si es posible, con todo y que Petro, Biden, Lula da Silva y el mismo López Obrador ganaron pese a toda la ofensiva “digital”.

Un ejemplo de manipulación fue la emergencia de la empresa Cambridge Analytica, quien puso a disposición de clientes millones de datos de usuarios de Facebook con objetivos electorales. A partir de ahí, surgieron decenas de empresas al servicio de quien puede pagarlas. Hoy sabemos que han sido exitosas en el conocimiento de posibles votantes y en el empeño en reforzar sus creencias o preferencias, así como en crear confusión en determinados sectores mediante “cuerpos de falsedades” dirigidas a personas “idóneas” mediante un discurso ad hoc, gracias a los datos ya acumulados sobre ellas.

Las próximas elecciones que se celebran en el Estado de México y Coahuila en junio de este año serán un escenario de prueba para observar hasta qué punto se ha avanzado en el dominio de la falsificación y manipulación para controlar las mentes.

Y cuidado, la negación y tergiversación de los hechos por grupos aferrados a volver a un pasado de privilegios y desigualdad acumulada por décadas no se tocarán el corazón para tratar de convencer a los votantes de que la verdad procede de la ideología y no de hechos y datos.

Su meta: decidir por nosotros el futuro.