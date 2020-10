Elecciones: moldear la opinión pública, o seguirla

En estos días en los que partidos y aspirantes afinan sus estrategias electorales surge una pregunta: ¿El trabajo de políticos y asesores debería tener como objetivo moldear la opinión pública, o seguirla? Esto porque algunos expertos en campañas afirman que basar la política en 'lo que piensa la gente' es una estrategia peligrosa e ineficaz.

Esto me llama la atención porque tradicionalmente para ganar elecciones, una base firme ha sido determinar lo que piensan las y los votantes y luego: "reunirse con ellos donde están". La réplica a esta visión es que más bien se debe estar “en donde las encuestas muestran que está el público".

Para empezar, arguyen que no existe "lo que piensa el público" porque éste piensa una variedad de cosas diferentes sobre los mismos temas: un sector aprueba con firmeza ciertos temas; otro grupo opina lo contrario. El resto (es decir, la mayoría) no sabe realmente qué pensar.

Esto no se debe, argumentan, a que estas personas sean tontas: es porque no tienen opiniones políticas profundas y están demasiado ocupadas alimentando a sus hijos, coadyuvando en clases virtuales o buscando trabajo, por lo que no les importa mucho reflexionar sobre política y candidatos. Lo encuentran irrelevante para sus vidas, y los políticos mismos no son dignos de confianza.

A su juicio, cobra sentido el que el trabajo es “moldear la opinión pública” y no seguirla. Aquí los comunicadores políticos, asesores, “gurús” y “expertos” tendrían que realizar una gran labor para persuadir a los indecisos que generalmente alcanzan un porcentaje relevante. De no hacerlo, señalan las nuevas tendencias de comunicación, otros lo harán con argumentos convincentes para “moldear esa opinión pública”.

No sé qué harán los expertos una vez que pase este período de posicionamiento de los aspirantes a puestos populares, ciclo que se agota con la actividad recurrente de darse a conocer mediante redes sociales, digitales y prensa impresa para que al interior de sus partidos se les considere en las definiciones de abanderamiento, pero otra cosa serán las elecciones constitucionales.

En tanto, creo que “el moldear la opinión pública” no puede evadir lo que piensan los votantes cambiantes e indecisos. Ni desdeñar los grupos focales y las encuestas como una forma de elaborar las estrategias políticas pertinentes e intentar desde la investigación cualitativa saber cómo las personas conciben el mundo que les rodea, qué valores son importantes para ellos y cómo quieren ser vistos por los demás para responder no tanto a determinar lo que piensan las y los votantes y luego "reunirse con ellos donde están” pero sí responder a dónde se quiere ir.

¿Habrá en estos posibles escenarios imaginación y talento? Difícil: “expertos” y “gurús” privilegian las redes sociales y la guerra sucia. Hasta hoy pareciera que no hay pandemia, caída de la economía, educación por los suelos y que la vida sigue adelante sin grandes transformaciones.