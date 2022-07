¿Eliminar el horario de verano?  ¡No!

Por: Román Rivas Hong

Eliminar el horario de verano, como lo pretende el Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador, es perder ahorros en energía eléctrica calculados en mil millones de pesos anualmente en todo el País. En la mañanera del primero de julio, el Mandatario dio a conocer que, el año pasado, el ahorro que se generó en energía eléctrica alcanzó mil millones de pesos, cifra que, dependiendo del criterio de quien lo emita puede ser poco dinero o un ahorro significativo nada despreciable. Recientemente, Jesús Carrillo, Director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) comentó lo siguiente: "Me parece curioso cómo se minimiza por parte de la Presidencia el que el ahorro sean un poco más de mil millones de pesos al año, y decir que son muy pocos… pero eso equivale a más dinero que los sueldos de muchas personas a las que le recortaron los salarios en la presente Administración; entonces me parece que decir que es poco dinero, no es congruente con lo que está sucediendo con otras medidas que el mismo Gobierno Federal ha tomado en otros rubros".

En el País, el ahorro que significó el cambio de horario durante el año 2021 representó 0.16 por ciento del consumo nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, con el menor uso de la energía eléctrica también viene de la mano un ahorro en las emisiones que se generan. En el mundo ya existen 69 países que no están usando el horario de verano y entre ellos hay varios latinoamericanos con los que México lleva estrecha relación. Por ejemplo, Colombia ya no usa el horario de verano desde 1993, Argentina no lo utiliza desde el 2009, y Brasil desde 2019, de acuerdo con información del sitio timeanddate.com

Mientras tanto en Estados Unidos, principal socio económico de México, el Senado decidió en marzo mantener el horario de verano en toda esa nación para tener tardes más luminosas. La llamada Sunshine Protection Act (Ley de Protección de la Luz Solar) fue promovida con fines económicos y entrará en vigor en noviembre de 2023. En México, y bajo el propósito de ahorrar energía eléctrica, el país mantiene el horario de verano que va de abril a octubre de cada año, pero el Presidente Mexicano envió ya una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminarlo. La Secretaría de Salud ha señalado afectaciones por este esquema a la salud, entre ellos, la difícil adaptación, desorganización del ritmo biológico, trastornos alimenticios y del sueño. Si todo esto fuera cierto, imagínese, no podría uno ni siquiera viajar a otra parte del mundo porque quedaríamos severamente transtornados. Imagínese Usted querido lector una hipotética explicación aseverando “discúlpenme, no estoy poniendo atención ya que estoy severamente transtornado y desadaptado porque me fui una semana a Alemania y desde entonces, mi salud y mi vida ya no es la misma”. Si verdaderamente queremos hacer un cambio en éste aspecto, debemos adherirnos a la iniciativa norteamericana de la Ley de Protección de la Luz Solar con el objetivo de que el horario de verano permanezca todo el año y con ello aprovecharíamos al máximo la luz solar para todas nuestras actividades económicas.

Si el Gobierno Federal persiste en la idea de eliminar el horario de verano en lugar de eliminar el de invierno, podríamos tener una diferencia de hasta dos horas con la frontera y eso tendría serias repercusiones para el intercambio comercial que diariamente se hace entre los Estados Unidos y México. La complejidad se incrementaría ya que los municipios fronterizos sí se adherirían al decreto norteamericano para mantener el mismo horario en ambas fronteras, pero las consecuencias tendrían lugar hacia el interior. Si la actual iniciativa sigue adelante, tendremos permanentemente un defase de dos horas con Juárez/El Paso y de tres horas con Ojinaga/Presidio… asumo que Samalayuca y el Cañón del Pegüis estarían actuando como una especie de “túnel del tiempo” hacia nuestras fronteras.

Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua