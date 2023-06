Ellos no tienen voz, pero a nosotros nos sobra

Vivimos en una sociedad que es indiferente al dolor y sufrimiento de los animales, que muchas veces en lugar de ayudar son participes ejerciéndola y no denunciándola. El maltrato animal es tema muy importante que se suele dejar de lado porque no afecta “directamente” a los humanos, entonces no se pone como un asunto de importancia cuando claramente lo es. Existe un abandono enorme hacia los animales, en las calles podemos apreciar que no tenemos un control sobre los que viven en situación de abandono, no existen refugios proporcionados y financiados por el estado, únicamente los particulares son los que apoyan esta causa. Y no me refiero a poner más perreras, si no centros donde los animales sean tratados de buena forma, esterilizados, atendidos, alimentados y se promueva su adopción. Un lugar donde los animales sean bien atendidos y cuidados en espera de una familia que los adopte.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México ocupa el tercer lugar en maltrato animal, en donde 7 de cada 10 perros son agredidos, en la mayoría de los casos la situación queda en completa impunidad. En el Estado de Chihuahua contamos con la “Ley para la protección de los animales en el estado de Chihuahua” cabe recalcar que solo tiene 6 páginas y el Código Penal del Estado de Chihuahua únicamente prevé 4 artículos dedicados a las sanciones para las personas que comentan actos en contra de los animales, esto claramente no es suficiente. Necesitamos que se legisle a favor de los animales, para su protección y que se incluyen en el catalogo de delitos la violación hacia un animal. Hace algunos años sucedió un caso totalmente abominable de un individuo que se hacía pasar por rescatista de animales, una vez que ya los tenía en su poder los golpeaba y los violaba, la persona en cuestión fue liberada porque la conducta no se “adecuaba al tipo penal”, no es el primer caso que sucede, entonces ¿Por qué no está tipificado como delito? Es un claro reflejo de la sociedad.

Lamentablemente hay estudios que comprueban que el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y a su vez, es consecuencia de la misma. Forma parte de este espiral de violencia en el que estamos inmersos como sociedad, donde siempre es ejercida hacia los vulnerables, a los que no se pueden defender. Y esto se vuelve una cascada, quien es víctima en muchas ocasiones se vuelve victimario y claramente que haya demasiados animales en situación de calle influye muchísimo en que sea vulnerable, ya que nadie ve por ellos ni tienen la forma de defenderse. Diversos psicólogos nos dicen que podemos detectar a una persona con problemas dependiendo del trato que les dan a los animales, las personas que son abusadas tienden a interiorizar la violencia sufrida y es replicada. La crueldad hacia los animales y la violencia humana están estrictamente ligados.

Existen grupos increíbles como Huellas de Amor y personas maravillosas que dedican parte de su vida para ayudar a la mayor cantidad de animales, se encargan de ayudar económicamente financiando las operaciones que los animalitos pueden necesitar, promover la adopción y reportar situaciones de violencia. Pero no solo es responsabilidad de los particulares, el estado también debe de garantizar refugios, veterinarios gratuitos y campañas constantes de esterilización. La detección, prevención y tratamiento de la violencia contra los animales es un acto de humanidad, todos los seré vivos tienen el derecho a vivir.

Necesitamos hacer conciencia y sobre todo debemos hacer un cambio. Si tienen la oportunidad ayuda a un animalito en situación de calle, esteriliza a tus mascotas, no te quedes callado al ver situaciones de violencia contra ellos y sobre todo ADOPTA.

“El hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirija un animal al cual ha socorrido” -Platón





Ana Sofía Carrasco Aceves

