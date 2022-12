Empieza con lo que tengas 

Por: Mauricio Corona Aguilar





“La peor traición que te puedes hacer a ti mismo es no hacer aquello por lo que te brillan los ojos” - Anónimo





Nuestro mayor sueño desde pequeños es dedicar nuestro tiempo y esfuerzo en trabajar en lo que realmente nos apasiona. Todos tenemos una pasión que nos hace vibrar y un sueño que nos hace brincar de la cama todas las mañanas. Sin embargo, es muy común que muchas personas aún no hayan encontrado esa meta que las motive y emocione a experimentar grandes cambios en su vida. Por otro lado, algunos sueñan despiertos o dormidos, siempre imaginando alcanzar ese objetivo que tanto añoran, pero nunca han tomado el riesgo de poner en marcha su idea, arriesgándose a que las cosas resulten bien o mal, lo que los lleva a experimentar frustración. Y no es algo de extrañarse, las oportunidades son escasas y de nosotros depende tomar las mejores, nos hagan felices o no. La cuestión aquí es transformar lo que más nos apasiona en un negocio exitoso y alcanzar el éxito personal.

El verdadero sentido de lo que realmente significa la palabra PASIÓN no es aquello que te hace feliz las 24 horas del día, sino es aquello por lo que estás dispuesto a sufrir y por lo que realmente crees que vale la pena hacer un sacrificio. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de iniciar nuestro propio negocio es independizarnos de nuestros trabajos y sobre todo de un jefe, creyendo que podemos hacer lo que queramos y cuando queramos, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso. Recuerda que al emprender, para crecer se requiere de mucho trabajo y dedicación, esto no sucede por arte de magia. Se requiere de mucha planeación y acción. Pero definitivamente el primer paso para alcanzar tus metas es atreverte, no hay mejor momento para hacer las cosas que el presente. Inicia con lo que tengas, al principio no tendrás un plan exacto y harás cambios significativos a tu modelo en cada momento, pero aprovecha a iniciar tu negocio de lo que te apasiona, sólo así sabrás el motivo del porqué lo estás haciendo y eso te permitirá superar los obstáculos que tengas en el camino. La pasión te mantendrá motivado para no rendirte.

Si quieres vivir de lo que te apasiona, debes centrarte en ayudar a los demás a mejorar su vida de alguna forma concreta, ayudarles a resolver un problema o alcanzar un objetivo. Una vez que ya tienes tu idea de emprendimiento en mente, adopta hábitos y principios que se enfoquen y te encaminan a donde quieres llegar. Esto te permitirá tener una visión más ordenada y clara, recuerda que ésta es una de las características más importantes de quienes inician un negocio. El siguiente paso una vez que descubras tu pasión, es necesario averiguar si tu idea tiene futuro y si puede funcionar como un negocio rentable. Si tienes una buena idea, pero no sabes cómo ponerla en práctica, habla con personas que ya han iniciado un negocio similar en tu área y que te pudieran orientar para saber si tu concepto puede llevarse a la práctica y que te ayuden a diseñar un programa que te permita, paso a paso, aterrizar tu idea. Empieza a hacer networking y discute tu idea con otros emprendedores que te ayuden a aprender sus estrategias, fracasos, tips y trucos para dirigir un negocio exitoso. Busca todo el apoyo emocional que puedas, que es precisamente lo que necesitas para convertir tu pasión en un negocio propio.

Vive tu sueño y haz que ocurra. Transformar lo que más te apasiona en un negocio exitoso te permitirá ganar dinero haciendo lo que más te gusta, pero lo más importante es que serás feliz y habrás cumplido ese sueño que tanto habías anhelado.





Mauricio Corona Aguilar. Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua. Abogado Corporativo. Catedrático Universitario. Miembro de diferentes Organismos y Asociaciones empresariales.