Empiezan a ver la luz en Ciudad Juárez

Por: Ricardo Huerta

Cuando visitas una de las fronteras más importantes en México, como lo es Ciudad Juárez, esperas encontrar desarrollo, carreteras y comunicaciones que le permitan a los productores exportar e importar sus bienes de forma rápida y segura. Además de permitirle a la ciudad y sus pobladores tener un dinamismo eficiente en cuanto a su vida laboral y social. Sin embargo, sus calles se encuentran abandonadas, sus negocios tienen un crecimiento paulatino, pero lento, y las obras públicas presentan deficiencias, parece irreal que una ciudad tan importante esto suceda, pero se está presentando.

El sistema de transporte en Ciudad Juárez se encuentra obsoleto, el nuevo Sistema Integrado de Transporte denominado “BravoBús” es una obra pública ambiciosa, pero incompleta que los gobiernos no han logrado concretar y que provoca que los habitantes se encuentren molestos y los transportistas prefieren tomar rutas alternas para evitar contratiempos en su trayecto hacia Estados Unidos de América, el país con el mayor vínculo económico que tiene México.

El inicio de este megaproyecto se dio el 14 de julio de 2020, y actualmente lleva un avance del 9% en algunos tramos, mientras que en otros existe un 99% de ejecución de la obra. Es decir que en más de un año el promedio del avance para la terminación de la segunda ruta troncal representa poco más del 50%, provocando en las calles congestionamiento vial, imposibilidad para tener retornos y molestias por parte de los peatones y comerciantes que tienen sus comercios a lo largo de esas vías.

El académico de la máxima casa de estudios en Ciudad Juárez -Universidad Autónoma de Ciudad Juárez- Ricardo Melgoza señala que existe información inexacta en la página principal del “BravoBús” pues las autoridades mencionaron que con esta obra no existiría deuda pública. A decir de esto, Melgoza aclaró que eso sólo es un tecnicismo, pues se tomarán recursos de la línea de crédito que autorizó Banobras poniendo como garantía el peaje de los puentes fronterizos y ese dinero se tendrá que pagar en un plazo de 25 años.

Por otro lado, la ruta que se tiene proyectada no incluye zonas dentro de la ciudad que tienen alto grado de movilidad urbana, como la Guadalajara Izquierda o Riberas del Bravo. Además de esto, se utilizó un carril de las avenidas principales para uso exclusivo del Sistema de Transporte Integral, lo que provocará mayor congestionamiento vehicular y mayores emisiones de CO2.

Se requieren estudios para analizar la calidad del aire antes y después de la implementación del sistema para concluir si se redujo o no la emisión de gases contaminantes, pues este es uno de los objetivos principales en la creación de dicho proyecto. Se necesita además, que el Gobierno del Estado presente un plan de emergencia financiera para la conclusión del tramo troncal y sus estaciones y que éste no comprometa las finanzas futuras de la administración. Y por último, las rutas alimentadoras deberán renovarse para asegurar a los pasajeros seguridad y bienestar social, que les permita además llegar a tiempo a las estaciones principales y no perjudicar sus tiempos de traslado.