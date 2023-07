Empresaria presidenta

A lo largo del tiempo se ha confundido lo que es un empresario-político con un político-empresario, el primer caso es cuando una empresaria o empresario decide entrar a la política por un bien mayor, principalmente por buscar, con su talento, generar un impacto positivo en su comunidad -ya sea ciudad, estado o país-, pero también se da el caso que políticos desde el poder les da la tentación de ser empresarios aprovechando su puesto para crear y beneficiar su nueva empresa.

La semana pasada estuvo en nuestra ciudad la senadora Xóchitl Gálvez, empresaria-política invitada a los diálogos ciudadanos de “Sí por México”, y a todos nos sorprendió la gran convocatoria que tuvo en sus eventos. En mi caso, asistí a un Centro de Convenciones lleno de empresarias y empresarios de todos los tamaños: pequeños comerciantes, emprendedores, familias empresarias, mineros, constructores, agricultores, transportistas e industriales, entre otros.

Me sorprendió el entusiasmo con el que caminaban y conversaban todos a la entrada de ExpoChihuahua, me encontré con amigos con los que hace unos meses platicábamos de la falta de liderazgos para dirigir nuestro país, de no tener opciones, de pensar quién era la opción menos mala, de lo difícil que sería unirnos en torno a un liderazgo, independientemente del partido o ideología.

Entendí que el común denominador en todos los asistentes fue la esperanza que despertó hace unas semanas este nuevo y fresco proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez.

Después de escuchar su historia de vida, muchos de los ahí presentes nos identificamos aún más con su historia de empresaria, con lo complicado que es emprender, con lo difícil que es identificar tu mercado y sus necesidades, con lo que representa la lucha diaria de todos nosotros: pagar una nómina, cumplir con la seguridad social de tus colaboradores, vivir en una constante fiscalización y pagar altos impuestos, pagar PTU y, además, trabajar en los temas sociales de tu comunidad. Sin embargo, también vi su capacidad y determinación de pasar de ser una micro a una mediana empresa -y mantenerse a lo largo del tiempo-, y esto nos dio más esperanza de tener una presidenta que conoce y entiende que nuestro país está formado por miles de pequeñas empresas donde trabajan millones de mexicanos, que ésta es la base de la economía de nuestro país, que entiende que los recursos públicos no son propiedad de los gobiernos ni de los políticos, sino que son generados por las empresas y los mexicanos que trabajan en ellas, y por eso la gran responsabilidad que tienen nuestros gobernantes de cuidar estos recursos, de administrarlos, de invertirlos en la las mayores necesidades que tenemos en este país (salud, seguridad, educación, alimentación, transporte y servicios públicos); que comprendan las necesidades que tenemos las empresas para seguir generando crecimiento económico y oportunidades para los mexicanos: Estado de derecho, infraestructura, reducción de trámites, menor fiscalización y acceso al financiamiento.

Nos hizo sentir una gran esperanza en el futuro de México cuando habló con el conocimiento que te da la experiencia de oportunidades únicas que tiene nuestro país y en especial nuestro estado como es el Nearshoring, o cuando habló de la infraestructura y conectividad que necesitamos en México -como es el caso del aeropuerto de la CDMX-, o de la necesidad de generar energías limpias; te convences de que “es tan importante la política, que no podemos dejarla sólo en manos de políticos” y que no debemos dejar de exigir candidatos y políticos cercanos a toda la población y que busquen un crecimiento y estabilidad para todos en el largo plazo.





Ing. Francisco Santini

Presidente de Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com