Empresas de Chihuahua: El Heraldo cumple 96 años de existencia | Última parte

Por: Oscar A. Viramontes Olivas

violioscar@gmail.com





Iniciamos este día con la última parte sobre la vida de la empresa chihuahuense El Heraldo de Chihuahua, que llega a sus 96 años de vida en medio de muchas alegrías y satisfacciones, pues no es fácil cumplir tantos años y mantenerse vigentes y en circulación durante tanto tiempo, es así, que, en este momento, este tan prestigioso medio de comunicación, ocupa un edificio ubicado en la Universidad y División del Norte, del cual, hablaremos el día de hoy.

En agosto de 1941, las voces de El Heraldo se hacían escuchar en la sociedad, pues no había duda que el desarrollo tan fuerte que había experimentado desde su fundación hasta ese año era sin duda, un gran triunfo, pues para comprobarlo, el mismo matutino manifestaba a la opinión pública que para comprobar sus logros, éstos serían certificados por el Notario Público No. 5, el Lic. Carlos Guízar Ocaranza y los señores testigos, el administrador de Correos y Telégrafos, don Alberto Olivares Ríos, con domicilio en la casa No. 412 de la calle Morelos; don Mario Gómez Camacho, gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Chihuahua y don Ignacio D. Siqueiros, gerente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, así mismo en ese momento, comparecería el señor Alberto Ruiz Sandoval, director gerente del periódico El Heraldo, que se editaba en la capital del estado de Chihuahua, a quien daban fe de la expansión del rotativo.

Durante el discurso pronunciado por el periodista Carlos Loreto de Mola (abuelo del actual Carlos Loret), el domingo 16 de septiembre de 1956, con el motivo de la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de “El Heraldo de Chihuahua, edición matutina y vespertina. De izquierda a derecha están los señores: don Eloy Vallina (┼), Carlos Loret de Mola (┼), Noel Alrich Solano (┼) y don Alberto Ruiz Sandoval (┼)

El tiempo seguía su marcha y fue entonces que el reconocimiento de la sociedad hacia el periódico era evidente, pues se incrementaba su tiraje de manera importante, lo que exigía que la empresa creciera y buscara una nueva casa. El Heraldo de Chihuahua cambiaría de sede, de la calle 13ª y Aldama a su nueva ubicación; el terreno había sido emparejado y limpiado para el gran evento de la colocación de la “primera piedra” y el día estaba por llegar, mientras se anunciaba que sería el 16 de septiembre de 1956 y donde estarían como invitados, gente del medio empresarial y también, representantes de la Organización “García Valseca” que, en aquel entonces, era propietaria de este rotativo, sin embargo, la población entera estaba a la expectativa de este acontecimiento trascendental.

Llegaría el día, los invitados, altas personalidades de la banca, la Iglesia, el comercio, la industria de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como 21 representantes de las fuerzas activas de El Paso, Texas, entre los que se encontraban el general don Antonio Guerrero Gastelum, don Eloy S. Vallina, don Alberto Ruiz Sandoval, don Rubén y don Óscar Legorreta, diputado don Félix Alfonso Lugo, don Juan Manuel Morones, doctor don Manuel Aranda R. don Raúl Lara, licenciado Rodolfo Lara, Julián Villardel, don Eduardo García Guarmán y su esposa Luz María G. García, Jesús Berumen, Noel Atrich Solano, René Lozano, Adolfo Trespalacios, Natividad Ramos Estrada, Pedro Meouchi y Carlos Vadillo, este último, quien había realizado los proyectos para el nuevo edificio que se construiría bajo su dirección. Los sectores sociales e industriales de Juárez también hacían presencia, entre los que se podían distinguir al licenciado Raúl Yánez Loria, gerente del Banco de Juárez, S.A. y su distinguida esposa; don Heriberto García Rivas, administrador de Editora de Juárez, S.A.

Además de las personalidades antes mencionadas, se encontraban reunidos trabajadores entusiastas de la progresista empresa, como Benjamín Licón, jefe de Redacción; Jesús M. Marín, subgerente; profesor Leonel D. Barragán, jefe de Información; Régulo Castañeda, subdirector de El Heraldo de la Tarde, Roberto Gabaldón y su esposa, Guadalupe Sierra de Gabaldón; José Carrillo y Ma. Luisa Arámbula de Carrillo; Martha Rojano, cronista social; Arturo Ruiz, José Portillo Solís y Luz Ofelia Ruiz Sandoval de Portillo, Álvaro Pastrana, José María Mora Ruiz, Óscar W. Ching Vega, director del Sol de Parral; Tito de la Cerda, María Guzmán Herrera, Enedino Hernández y su prometida Bertha Alicia Aragón; Antonio de la Cruz y su novia Romelia Rubio; Juan Gándara, David López, Juan Saucedo, Roberto Hernández, Trinidad Uranga, Jesús Salas, Uriel Villegas, Roberto Meléndez, Andrés García, Pablo García, Julio Carrillo, jefe de Taller y la señora Eloísa González de Carrillo, Manuel Rangel León, Fidel Cruz Solís, Carlos Estrada y Aurora J. de Estada, Héctor Agüero y Francisca López de Agüero, Elvira Pérez, acompañada de su novio Valdemar Torres; Margarita Murguía, Manuelita Rodríguez, Sara Tapia, Jesús Salazar, Jaime Rivas, Inocencio Villalobos, Hilario López, Juan Corral Moreno, Sóstenes Pacheco y Eufrosina Soto de Pacheco, Graciela Morales, Josefina Romero, don José Guadalupe Sosa, Luis Roberto Téllez Ruiz y Erasmo Alire. Todos ellos presentes en el gran evento, a todos se les veía el rostro de satisfacción, muy contentos por su próxima nueva casa. En medio de toda esa multitud, se encontraban los mariachis “Ryesa”, que estaban presentes amenizando el importantísimo acto. Canción tras canción hacía más agradable el momento en medio de gritos, alegría y mucha camaradería, así era ese instante del domingo 16 de septiembre de 1956.

El 16 de septiembre de 1956, sería colocada la primera piedra del nuevo edificio de El Heraldo de Chihuahua en la División del Norte y Universidad.

La colocación de la primer piedra y la puesta en marcha de manera simbólica de las obras del nuevo local en la avenida Venustiano Carranza, casi a la orilla de la ciudad y a escasos 75 metros del recientemente inaugurado monumento de la División del Norte, marcarían un precedente en la historia de la nueva era del periodismo citadino; en el sencillo pero emotivo evento, cuando en nombre del señor don José García Valseca, Carlos Loret de Mola (abuelo del actual Carlos Loret), también un reconocido periodista de varias épocas, pronunciaba breves pero significativas palabras de aliento y esperanza para todos los que integraban a la dinámica empresa: “Estimados amigos de Chihuahua y El Paso, Texas, señoras y señores, por acuerdo de nuestro director general, don José García Valseca y en su honrosa representación, la Empresa Periodística de Chihuahua S. A., inicia hoy la construcción de su nuevo edificio, destinado a dar albergue a los “heraldos” matutino y vespertino, diarios que pulsan las vibraciones de nuestro grande y progresista estado de Chihuahua que informan con singular imparcialidad, configurando y representando a la opinión pública chihuahuense, de la que son voceros y mentores. Éstos han informado y orientado diariamente a un pueblo de más de medio millón de personas (1956), que viven en las tres cuartas partes de la entidad más grande de la República Mexicana. El nuevo edificio se construirá en un terreno de más de dos millones de metros cuadrados, se ubicará en la zona norte, en la orilla de la ciudad de Chihuahua y seguirá creciendo de manera progresista a pasos agigantados y tendrá todos los adelantos que requiere en el presente la industria periodística, con una parte de nuestra actual maquinaria, que ya responde puntualmente al gran servicio que el público nos demanda, y nuevos elementos mecánicos que nos permitirán producir más rápidamente y mejor, los periódicos de gran circulación que el pueblo de Chihuahua exige y merece. Esta construcción que hoy inicia y que, con la bendición de nuestro Dios, esperamos concluir en el primer semestre de 1957, lo que significa una nueva demostración del gran progreso del estado de Chihuahua y una palpable y evidencia de prueba de fe y confianza que el público nos ha dispensado el honor de encomendarnos. Así mismo, en lo puramente crematístico, es nuestro testimonio de que la “Cadena García Valseca”, reinvierta íntegramente sus utilidades, aún sobre largos futuros, en la grande y patriótica tarea de fortalecer los medios en expansión, los instrumentos del pensamiento con que acrecienta, día a día, el número de lectores mexicanos”. De esta manera el señor Loret de Mola concluía su discurso en presencia de decenas de personas que se habían congregado en ese tan importante día y quienes le brindaron un larguísimo aplauso.





Para 1979, El Heraldo de Chihuahua, dejaría de ser parte de la Cadena de Periódicos de García Valseca, para formar parte de la Organización Editorial Mexicana (OEM), cuyo presidente y director general fue don Mario Vázquez Raña (┼) compartiendo así el prestigio y el compromiso de seguir siendo la empresa líder en el ramo periodístico en el estado de Chihuahua. En 1994, el edificio fue remodelado totalmente, lográndose que las instalaciones cubrieran las necesidades de espacio, comodidad y funcionalidad que requieren tanto los clientes como empleados. Hoy, cuando han transcurrido 96 difíciles años de vida, pero muy prósperos, me siento contento que a lo largo de 20 años de pertenecer a este medio fuerte y progresista que ha llevado la función periodística con veracidad, deseo a todos, colaboradores de los distintos departamentos y directivos que conforman esta empresa sigan creciendo en el gusto del público chihuahuense, sigan adelante cosechando logros y más logros en beneficio de los heraldos de Chihuahua. ¡Enhorabuena!

