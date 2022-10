Empresas exitosas, en sociedades fracasadas… no existen 

Por: Francisco Santini

A pesar de que las empresas generamos un número importante de empleo y derrama económica en nuestro país, esto no basta para que la mitad de los mexicanos, entre ellos muchos pequeños empresarios, vivan en condición de pobreza.

A pesar que los ciudadanos y empresas generamos con el pago de nuestros impuestos gran parte de los ingresos del gobierno, esto no se ve reflejado en la calidad de vida de las personas que vivimos en México.

En días pasados la Secretaría de Hacienda informó, sorprendida, que los ingresos que recaudó de enero a agosto de 2022 en Impuesto Sobre la Renta, el cual pagamos desde las microempresas, trabajadores y las grandes empresas aumentaron un 14.8 por ciento respecto al año pasado. También el IVA, que pagamos todos nosotros, obtuvo un crecimiento de ingresos para el gobierno de un 2.7 por ciento.

Este crecimiento de recaudación no se dio porque aumentara el número de contribuyentes, o porque informales pasaran a la formalidad, seguimos siendo los mismos empresarios responsables los que ahora pagamos más, pero no sólo pagamos el 35% de ISR o el 16% de IVA, también pagamos impuestos especiales como el IEPS que aplica a gasolina y otros productos, pagamos impuestos Sobre Nómina, Predial, IMSS, Infonavit, etc.

Esto refleja que, a pesar de la complicada situación que tenemos las empresas, seguimos cumpliendo con nuestro país, primero porque cumplir con nuestra obligación es el piso mínimo, y segundo, por la alta fiscalización y sobre regulación que ejerce este gobierno a nuestras empresas.

Por eso alzamos la voz cuando vemos que los recursos que generamos los mexicanos con un esfuerzo extremo se gastan de una manera irresponsable en obras que no aportan nada a la calidad de vida de los ciudadanos, que gran parte de lo que pagamos se va a un asistencialismo que no saca a las personas de la pobreza, al contrario, cada año aumenta la cantidad de personas en situación de pobreza, que todo lo que pagamos para seguridad social y salud, lejos de darles mejor salud a nuestros colaboradores el servicio es peor, que nuestros impuestos no se están aplicando en seguridad ni Estado de derecho.

Como sociedad civil organizada los empresarios tenemos que participar activamente en nuestros organismos empresariales para que juntos podamos exigir a nuestros gobiernos que los recursos que generamos se utilicen adecuadamente, desde las cámaras es que actuamos por y para la comunidad. Como sociedad civil, a los ciudadanos nos toca de igual manera exigir a los gobernantes resultados con los recursos que todos generamos, lo cual podemos hacer a través de distintos mecanismos de participación ciudadana.

Es por eso que en las empresas ya no basta con tener un propósito simple, necesitamos tener un propósito mayor, un propósito de ser más productivas para poder pagar un ingreso digno a nuestros colaboradores, un propósito de seguir creciendo para ofrecer nuevas oportunidades y buenos empleos a las personas, un propósito de equidad de género, un propósito de inclusión, un propósito con la sostenibilidad y el medio ambiente. El propósito mayor de tener un México digno.

Ing. Francisco Santini

Presidente de Centro PERSÉ

f.santini@ripipsa.com