En Chihuahua, primero la gente

Por Benjamín Carrera

Para nadie es un secreto que no voté por el proyecto para el estado de Chihuahua que representa la hoy gobernadora constitucional y que apoyé, y sigo apoyando, la opción que se planteó desde Morena para lograr que la 4T llegue a nuestra entidad, sin embargo, desde mi encargo como diputado local deseo éxito a la nueva administración, pues, aunque parezca un lugar común, si les va bien, les puede ir bien a todos los chihuahuenses y eso es lo más importante porque Primero es la Gente.

Entiendo que la situación financiera del estado no es para nada halagüeña, los pasivos que enfrenta son notorios, la solvencia presupuestal está comprometida, el derecho a la salud no se garantiza, el tema de la educación arrastra deficiencias, la seguridad pública ni se diga y además tenemos que considerar el tema de la pandemia, pues aunque ya se ve una luz al final del túnel, los efectos devastadores que deja son aún incuantificables, como cuando se retira el mar después de un tsunami, debajo del agua está la verdadera tragedia.

Ahora bien, el origen del serio problema financiero de Chihuahua debe revisarse para deslindar responsabilidades, pero sin caer en una cacería de brujas que a nada llevaría y más considerando que personas que ocupan espacios en el nuevo gobierno y la nueva legislatura defendieron a capa y espada, por más que les advertíamos de los riesgos que implicaba, los presupuestos deficitarios de los últimos años y la falta de una verdadera austeridad gubernamental. Espero en esta ocasión sí se escuchen las propuestas y alternativas que se van a plantear en el seno del Congreso del Estado, como la que haremos la próxima semana con la propuesta de una Ley de Austeridad.

Seré legislador estatal por los próximos tres años y trataré de representar dignamente a los chihuahuenses, y aunque no estoy de acuerdo en varios temas con la nueva administración estatal y menos aún con el pensamiento conservador, no seré de ninguna manera parte de una oposición per se y acompañaré las ideas correctas, pero me opondré sin titubeo a cualquier de los posibles retrocesos en los derechos de las personas o querer resolver el problema financiero con más deuda o poner o elevar impuestos.

Desde luego que seré una voz crítica como lo fui en mi anterior encargo como diputado local, claro que seguiré solicitando auditorías como la pedí a los hospitales públicos y que dio como resultado la información que ahora conocemos sobre el tema de la salud, claro que buscaré poner en el centro de las decisiones de política pública a las personas, claro que propondré que cada vez sean más los bienes públicos que garantice el estado y que lleguen a más personas, sobre todo a las que menos tienen.

Pero sobre todo seré voz de los ciudadanos, pues esa es nuestra principal obligación, impulsaré desde tribuna la verdadera participación ciudadana para la toma de decisiones, pues es el camino para diseñar un mejor Chihuahua para todas y cada una de las diversas familias, la ruta es sencilla, se trata de tomar decisiones entre todas las personas, pues eso nos permite garantizar todos los derechos para todas las personas y con eso es suficiente, nada más, pero nada menos porque Primero es la Gente.