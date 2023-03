En contra de todas las instituciones que no son serviles a los intereses del Presidente

Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador habría perdido las elecciones del año 2006 por un una diferencia de 0.56%, fue cuando éste, lleno de cólera, dijo una de las frases por las cuales es más conocido, ¡Al diablo con sus instituciones! En nuestra actualidad el Presidente no duda en lo más mínimo en criticar, denostar a las instituciones u organizaciones, ya sean nacionales o extranjeras, que no compartan criterio con sus políticas de cualquier índole, o se atrevan a hacer alguna observación o crítica a su gobierno.

Ahora bien, tenemos la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación del inconstitucional “Plan B”, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es increíble que alguien como él, que ha sido sin duda uno de los más beneficiados por el sistema democrático actual, ahora lo esté desmantelando; sólo basta recordar sus inicios políticos allá en Tabasco, en un partido político, se fue a otro y fue presidente de éste, y logró ser Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, dos veces fue candidato a la presidencia y finalmente fundó su partido político Morena, en el que repite la dosis, ya que ha sido dirigente nacional, candidato y ahora presidente del país.

En estos 20 años ha dispuesto de no menos de 17,000 millones de pesos, esto contando su militancia sólo en el PRD y Morena, por concepto de actividades ordinarias y específicas, así como gastos de campaña. Pero no habla de eso en sus mañaneras, cómo no dice todo el beneficio que ha obtenido gracias a la democracia mexicana que tanto critica. Esto sin contar toda la publicidad que ha recibido en radio y televisión gracias a la reforma electoral de 2007, en los cuales decía que en tres patadas arreglaba la inseguridad, salud, educación etc. sin duda es un vividor del sistema, sistema que al no poder controlar, pretende desmantelar y así doblarlo.

Pero no hay que olvidar que estamos hablando de una persona que sin duda ha sabido aprovecharse del aparato electoral mexicano; cómo no señala que gracias al INE vimos en los noventas cómo el partido oficial no obtenía la mayoría en el Congreso de la Unión, cómo se fueron dando las alternancias políticas en diferentes estados de la república, cómo se instauró la verdadera democracia en nuestro país. Pero ahora el inquilino de palacio pretende que ninguna persona más disfrute de lo que él hizo y logró. No va a poder, ni con el Instituto Nacional Electoral, ni con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ni con nada que vele por los derechos que tanto nos han costado a las y los mexicanos. Estamos conscientes y dispuestos a actuar para que así sea, sólo basta ver estas dos marchas en defensa del INE, donde cientos de miles de personas a lo largo y ancho del país nos manifestamos en apoyo a nuestro sistema democrático.