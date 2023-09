En el centenario de Lucian Freud: el pintor de los grandes contrastes

A la memoria del gran artista plástico Benjamín Domínguez

Desde el año pasado vi anunciada una retrospectiva de Lucian Freud (Berlín, 1922–Londres, 2011) en el Museo Thyssen-Bornemisza, cedida por la National Gallery de Londres con motivo del centenario de su natalicio. Formado en Inglaterra tras el exilio de su familia, y con influencia de pintores como Velázquez, Rembrandt o Géricault, se enlistó como marino mercante en un convoy del Atlántico Norte en 1941, como ayuda colateral del difícil protagonismo de las fuerzas inglesas en la Segunda Guerra Mundial.

Amigo entrañable de Francis Bacon desde finales de la década de los cincuenta, ambos desarrollaron al paralelo obras con visibles vasos comunicantes, y si bien sus diferencias estilísticas resultan incuestionables, igualmente constituyen dos más que valiosos y a su vez complementarios espectros de la plástica contemporánea. Uno de los mayores exponentes de la llamada Escuela de Londres, y si bien su producción no es muy extensa, quizá sea en los retratos de su madre, Lucie Brach, donde alcanzó sus más altas cotas de expresividad, donde la naturaleza psicológica y la condición emocional del personaje retratado, como sello distintivo de su obra, se manifiestan sin dilación, entre otras razones porque ella había sido determinante tanto en el hallazgo de su verdadera vocación como para el desarrollo de su inusitado talento.

A su regreso fue comisionado por el editor ceylanés Tambimuttu para ilustrar el libro de poemas The Glass Tower, de Nicholas Moore, valiosa experiencia que le sirvió como acicate para su primera exhibición individual en la Lefevre Gallery, en 1944, donde llamó particularmente la atención su celebrado cuadro “El cuarto del pintor”. Otra vivencia determinante en su formación sería su primer viaje por algunos de los países más golpeados durante la guerra, incluidos por supuesto Francia y su capital París, donde el contraste de los cruentos efectos postbélicos y el descubrimiento de los grandes artistas y sus obras más influyentes contribuirían a delinear su personal itinerario. De hecho, una de sus primeras modelos fue Kathleen Garman Epstein, su primera esposa y con quien tuvo dos hijas. Padre de muchos hijos más o menos cercanos, con diferentes parejas de igual modo más o menos cercanas, con su muy amada Bernardine Coverley tuvo otras dos hijas, la reconocida escritora Esther Freud ––quien a su vez se casó con el actor David Morrisey––, y Bella Freud, exitosa diseñadora de modas.

Defensor y amante confeso de los animales, en sus retratos suelen aparecer las mascotas de sus personajes, porque ellas, decía Lucian, representan una extensión real y no imaginaria de sus personajes, por ejemplo “Muchacho y Speck” o “Eli y David”. De hecho, su no menos sabida pasión por los “enigmáticos” caballos lo llevó a pintar los ejemplares de la escuela en Darlington, o “La yegua Skewbald”. Producto de su profunda admiración por la escuela impresionista y sus más célebres exponentes, que descubrió en una larga estadía en París, es su cuadro “A la manera”, donde trata de emular, a modo de homenaje, la difícil técnica de Cézanne. No menos controversia suscitó entre el público y la prensa locales su pequeño retrato de la reina Isabel II, donde pareciera subrayar el paso implacable del tiempo, más allá de quien se trate.