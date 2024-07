En Juárez le entramos ¡con todo! a la participación ciudadana

Para que Ciudad Juárez salga adelante y pueda erradicar los vicios de la administración pública como la modorra y la comodidad que por tanto tiempo campearon en la gestión municipal de nuestra frontera, hemos cambiado la forma de hacer las cosas. Y los próximos tres años habremos de intensificar este método que ya ha generado grandes resultados.

Por convencimiento, le hemos entrado con todo al tema de la participación ciudadana, precisamente para que los trabajadores del gobierno municipal estemos siempre al servicio de los ciudadanos y seamos más asertivos a la hora de hacer obra pública y social. A través de los instrumentos que dispone la propia Ley de Participación Ciudadana y de una política tajante de poner por delante las necesidades de nuestra gente.

Es muy cómodo para los alcaldes y funcionarios públicos de ahora simular una democracia participativa, cumpliendo estrictamente lo ordenado por la ley y muchas veces ni siquiera eso. Se limitan a lo básico, a seguir haciendo lo que está en sus planes, dejando a un lado en la práctica a los ciudadanos.

Por ejemplo, las audiencias públicas. En Ciudad Juárez realizamos audiencias públicas auténticas, donde escuchamos de primera mano las necesidades de la gente, y es el presidente municipal, con el apoyo de los directores, jefes de área y trabajadores de todos los niveles, los que atendemos a los ciudadanos. En lo que va de esta administración hemos tratado temas como obra pública, transporte urbano y seguridad.

Y no, no son audiencias a modo, hay reclamos, hay exigencias, como deben ser las audiencias oficiales y las no oficiales (para eso son, y no un escenario para grabar testimonios programados para las redes sociales), y por qué no decirlo, también hay expresiones muy alentadoras, donde los ciudadanos reconocen el trabajo de esta administración.

A través de las cruzadas en tu colonia, se repite el esquema, en las propias colonias donde abundan las necesidades, en los barrios y en las colonias con rezago. Obviamente no vamos a que nos aplaudan. Como se dice, “vamos a agarrar el toro por cuernos”, pero se trata de eso, de escuchar los problemas y darles solución ahí mismo o iniciar el proceso.

Algunos amigos me han cuestionado el someternos a ese “desgaste”, así lo ven ellos y lo respeto, pero no lo comparto. Todos los gobernantes, de cualquier nivel de gobierno deben someterse a esa dinámica, somos elegidos por el pueblo y debemos estar en contacto permanente con el pueblo, no sólo dispuestos a recibir sus buenos deseos y reconocimientos, también a la crítica, al debate, a la discusión de proyectos.

Ya hemos hablado en entregas pasadas del logro de esta administración, en lo que se refiere a la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo 2024, donde votaron 95 mil 625 personas y se entregaron 469 proyectos de mejoras en la ciudad. En este año se invertirán 700 millones de pesos, posicionando a Juárez como el municipio que más le invierte en el norte del país a este rubro y donde hay un registro de mayor participación de ciudadanos.

Y hablando de participación ciudadana, en días recientes recibimos un reconocimiento público por parte del Instituto Estatal Electoral, luego de una intensa capacitación a funcionarios municipales sobre esta materia, donde se destaca a Ciudad Juárez como municipio pionero en otro de los instrumentos de la democracia participativa, como es el Cabildo Abierto, donde se brindan espacios a los ciudadanos tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, para que expongan sus inquietudes ante el máximo órgano de gobierno del Municipio.

Otro desgaste, dirían algunos colegas y funcionarios amigos, pero insisto, no lo es. A estas alturas se debe reconocer la necesidad de abrir las puertas de la administración pública a los ciudadanos y hacer valer su derecho a participar de las decisiones del gobierno municipal y demás esferas gubernamentales.

Este es el camino y vamos a hacerlo más grande para que más gente participe, para que el gobierno sea útil a todos.





Abogado. Alcalde de Ciudad Juárez

cpc16169@gmail.com