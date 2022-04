En la antesala de la dictadura

Al momento de escribir esta colaboración para El Heraldo de Chihuahua no se había llevado a cabo la votación de la revocación de mandato, ordenada y organizada por el mismo presidente López, ya que esta colaboración la mandé el sábado 9 en la noche, de tal manera que no sé cuál fue el resultado de esta farsa.

López sigue atacando a periodistas como Carlos Loret de Mola, ataca también al INE y lo más grave es que lo hace sin fundamento alguno, como cuando detuvo lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, porque hay mucha corrupción, dijo en su momento, pero metieron auditorías y a la Auditoría Superior de la Federación y el resultado: ¡No encontraron nada! Pero el señor atacó ferozmente y nunca se disculpó, o reconoció su error. Construyó, a capricho, el Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, junto a la base militar del mismo nombre, muy lejos de la ciudad, y ha sido un rotundo fracaso. La última mentira de estos mitómanos, dijo Marcelo Ebrad que la aerolínea QATAR quería llegar desde allá al nuevo aeropuerto, pero inmediatamente fue desmentido por QATAR.

A Loret de Mola no lo ha desmentido en un solo párrafo de la noticia de la casa gris de Houston del primogénito del presidente, suntuosa residencia de más de un millón de dólares, que compró el desempleado de José Ramón López Beltran, porque todo es verdad, de la noche a la mañana siguiente de que llega el inquilino a Palacio Nacional a vivir “humildemente”, ya los hijos son millonarios y casualmente la compañía petrolera que le prestó primero la residencia y después se la vendió recibió más y más contratos en asignación directa de Pemex.

En lugar de defenderse el señor del palacio se pone a querer atacar al periodista, diciendo todas las propiedades que tiene Loret, pero la respuesta de Loret es contundente, le dice que no es él el que tiene que aclarar sus propiedades, sino López es el que tiene que aclarar cómo le hizo para vivir trece años sin manifestar un ingreso ante hacienda, cómo le hizo para vivir sin una tarjeta de crédito, con tan sólo $200 en la cartera, etc. etc. Pero sí sus hermanos Pío y Martín recibieron “colaboraciones en efectivo”, por debajo de la mesa, en sobres amarillos.

Lo más grave es que López no acata las leyes y las viola delante de todos, como todas sus carteleras que puso por todo el país, a pesar de la prohibición expresa de la ley y del propio INE. Se pasó por el arco del triunfo todo, como diciendo: “La ley soy yo”. Amenaza con desaparecer al INE, mediante cambios constitucionales y que los consejeros sean electos por el pueblo bueno y sabio, que no sabe nada de eso, pero que él le dirá por dónde tiene que votar.

Quiere regresar a que el órgano electoral esté en la Secretaría de Gobernación, como era hace 50 años, como cuando estaba Manuel Bartlett de secretario y se le caía el sistema, cuando así les convenía, y si era necesario hacer el fraude patriótico, porque el pueblo bueno y sabio se había equivocado (el “verano caliente” en Chihuahua 86). No podemos permitirlo, porque sería ya una dictadura, donde todas las elecciones serían “ganadas” por Morena y sus secuaces.

México está en peligro de una dictadura.