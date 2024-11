--En la guerra de vivas y tambores, Cruz resonó

--Nomás Bonilla abonó la mitad de votos estatales

ASAMBLEA.- Lleno sí estuvo el Centro de Convenciones para recibir a Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, dirigente nacional y secretario de Organización de Morena. Hubo de todo, camiones de varios municipios, porras, abucheos y pasarela política.

SILENCIO.- Lo que no hubo fue un mensaje a los chihuahuenses, guindas o no sobre las gestiones de Morena para que la Federación ya canalice recursos a las deterioradas carreteras federales y en apoyos sectoriales para enfrentar la sequía extrema que aún falta por enfrentarse en 2025. De eso no se habló.

AFLUENCIA.- El primer asunto fue “poner orden”, en el salón había unas 4 mil personas, cientos más en el vestíbulo y otro tanto en la explanada de la entrada, más los que ya ni se bajaron de los autobuses y optaron por quedarse en el estacionamiento y las calles aledañas.

TAMBORES.- La entrada del alcalde Cruz Pérez Cuéllar definitivamente enmarcó el foro, pues se hizo notar por un nutrido contingente con tambores, que entre cantos y bailes gritaban “gobernador, gobernador” con mantas y banderines blancos, lo que pretendió igualar el equipo de la senadora Andrea Chávez, pero no los superaron.

TAMBORES II.- A la maestra de ceremonias se le veía la angustia en el rostro por pedir mesura en la competencia de porras y tambores, mientras el grupo de maestros apenas y se escuchaban sus vivas al magisterio y que sin educación no hay transformación.

ABUCHEOS.- A eso hay que sumarle que al tomar el micrófono Brighite Granados, líder estatal del partido la abuchearon, igual que al senador Juan Carlos Loera y ya en el presídium aumentaron los gritos a favor del presidente municipal de Juárez. Junto a él estaban los ediles de Huejotitán, Moris, Madera, El Tule, Matachí y Morelos.

ENCUESTAS.- Fue cuando Luisa María Alcalde pareció sorprendida del empuje y subrayó que “serán las encuestas, la decisión de los chihuahuenses quienes definirán al candidato(a) para 2027” del centenar de postulantes para diversos cargos.

CREDENCIALES.- La hija de chihuahuenses, Alcalde Luján reiteró “a su debido tiempo” y en tanto llamó a la unidad, a trabajar en el Decálogo de Servidores Públicos y hacer labor en los comités seccionales para aumentar la credencialización de militantes.





***





PRELIMINAR.- Anoche de manera preliminar se informó que el resultado de la votación interna del PAN para la elección de su presidente nacional, la tendencia en el país fue de 80% para Romero y 20% para Adriana Dávila, que a nivel estatal se traduciría en 70-30 por ciento, en ese orden.

ELECCIÓN.- Saldo que ya era conocido por casi todos desde hace 15 días; el propio alcalde Marco Bonilla, con sólo su declaración a los medios a favor de Jorge Romero y ayer que votó, marcó la directriz a seguir.

RESPALDO.- Pero el apoyo de Bonilla a Romero no fue a ciegas, baste recordar las giras del alcalde capitalino a la Ciudad de México para realizar gestiones con la Federación y en la Cámara de Diputados, el candidato como diputado y líder de la Junta de Coordinación Política fue facilitador para abrir puertas.

HISTORIAL.- En las redes sociales de Jorge Romero existen desde 2021 varias publicaciones con el alcalde de Chihuahua, donde reconocía el trabajo que estaban haciendo a favor de los ciudadanos.

APORTACIÓN.- Así que en el mapa estatal, Marco Bonilla se anota un triunfo importante en el panismo, ya que Chihuahua capital aportó más de una tercera parte (34%) de la votación total para Jorge Romero en el territorio estatal.

OPERACIÓN.- A esto habría que sumar la operación realizada a través de otros ediles y comités municipales que se reunieron la semana pasada en Santa Isabel, donde el llamado de Bonilla fue ir juntos como un solo equipo “Chihuahua” en claro respaldo a la gobernadora Maru Campos. Sumándole fácil llegaría a la mitad de votos generados a Romero.





***





DANIELA.- A propósito de dirigencias, hoy Daniela Álvarez firmará la carta de entrega recepción del Comité Directivo Estatal del PAN, de manos de Gabo Díaz, quien le estará pasando la estafeta del partido con los resultados que no pudo concretar en el pasado proceso electoral.

GIRAS.- La propia Daniela Álvarez ha dejado claro que al PAN le urge una reunificación comenzando desde sus comités municipales, por lo que eso será uno de sus primeros actos, realizar una exhaustiva gira por todo el estado e ir poniendo orden en cada uno de los comités municipales.





***





LUTO.- Dos gremios de luto, el panismo y el periodismo estatal. Por un lado, ante el fallecimiento de Manuel Soledad Villanueva quien se distinguió por una amplia trayectoria en el servicio público y como militante de Acción Nacional. Mientras el deceso del fotógrafo Sergio Alvídrez deja un profundo hueco, luego de décadas dedicado al ejercicio periodístico. Descansen en paz.