“En la orilla… otra vez”

Por: Armando Garay

Resulta complicado entender cómo en un país de más de 120 millones de habitantes no logramos dar una en el futbol, resulta complejo de entender cómo a nivel negocio es un verdadero éxito, pero deportivamente hablando no logramos dar una, ejemplo concreto la reciente participación de la Selección Mexicana de futbol en Qatar.

Y es que, así como en el futbol, en la administración del gobierno no existe una estrategia de mediano a largo plazo que nos ayude a generar los cuadros necesarios para ser competitivos a nivel mundial. Cuando el actual presidente de la república asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, las expectativas eran inmensas, la principal reducir la pobreza entre los más de 120 millones de mexicanos, después de la marcha del presidente realizada hace un par de semanas y en la cual terminó dando un informe de las actividades realizadas durante estos cuatro años de su administración, hay algunos datos interesantes en el tema social y económico. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el tercer trimestre de este año la pobreza laboral (índice de porcentaje de población que perciben un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria) aumento de 38.3% a 40.1%, otro organismo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registra que al cierre de este 2022 la pobreza en nuestro país se incrementará en 2.3%, lo que equivaldría a 2 millones 500 mil mexicanos más en condiciones de pobreza.

Desde mi punto de vista la estrategia principal y prácticamente única que ha utilizado el presidente es la de tratar de abatir la pobreza con programas sociales, en los datos del PPEF (Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación) para 2023 lo que presenta un mayor incremento con respecto a 2022 son los programas de apoyo a la población mediante transferencia directa como el de Pensiones para Adultos Mayores o Jóvenes Construyendo el Futuro. En los últimos años sobre todo en la presente administración federal se han venido teniendo incrementos de doble dígito en los apoyos sociales, los cuales pueden ser muy útiles si se aplican con una operatividad clara y siempre que vayan acompañados de una política pública que incentive el desarrollo económico de los sectores de población y comunidades con rezago y mayor marginación. Esto es indispensable ya que como podemos ver la pobreza no sólo no disminuye, si no que ha aumentado de acuerdo con los índices oficiales.

Se requiere generar una política pública de mediano y largo plazo agresiva que incentive la inclusión de más personas con acceso a los medios de producción, y a las MiPyMEs ofrecer incentivos para que puedan desarrollarse en lugares donde se requiera detonar economías regionales, anteriormente con sus áreas de oportunidad se contaba con institutos para incentivar el emprendedurismo como INADEM que ayudaban a la creación de microempresas y negocios.

Así como en el futbol, podría decirse que tampoco logramos salir adelante a pesar de los esfuerzos en materia económica y social para sacar del rezago y pobreza a millones de mexicanos, seguimos siendo como en el futbol un país con gran potencial, tanto por su población como por sus recursos que se queda a la orilla de lo que podría ser, al tiempo.





