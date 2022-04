En lo más alto de México

Los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, son el resultado diario de tus esfuerzos, compromiso y la disciplina que en ellos aplicas, así como subir a la cumbre del pico implico acciones específicas y determinantes, así es en la vida, todo tiene una razón, es importante seguir con esos esfuerzos que en algún momento rendirán frutos o corregir si lo que estamos haciendo no nos está llevando al lugar que anhelamos.

El poder de la mente, tu mentalidad te va a llevar hasta el punto que lo determines, al buscar cumbre muchas veces pensé en mil cosas, inclusive que mi muerte estaba a punto de pasar, me distraje en muchos aspectos y no enfoque ni ordene mis objetivos, por lo cual mi travesía fue mermada en muchas ocasiones; sin embargo, nunca paso por mi cabeza el rendirme o que no lo iba a lograr. Tus pensamientos son claves, como piensas, eres y actúas. Enfócate, organízate y práctica, solo así podrás cumplir tus objetivos, sin importar las circunstancias ajenas que quieran intervenir, sé un caballo en un 1/4 de milla con la mirada fija hacia adelante con un solo objetivo.

Rodéate de la gente que te hace crecer, somos el reflejo de las personas con quienes estamos, gran parte de los logros personales se deberán a aquellos que te ayudaron, trabajaron y lucharon junto a ti por un sueño en común, busca quien te motive, quien te respalde, sonría y camine junto a ti, a si como yo a poca distancia de la cumbre mis fuerzas eran casi nulas, mi mente se nublaba cada vez más y el objetivo de llegar a la cima se veía imposible; sin embargo, siempre estuvo mi persona especial, que me motivo y sus palabras me dieron fuerza, que mirarla era saber que no estaba solo y que tenía ese respaldo que a pesar de todas las condiciones seguiría conmigo. Si, en esos momentos oscuros en donde pocos quieren permanecer, al final lo logre, pero no lo logre solo, rodéate de quien quiera estar no solo en la cumbre festejando la victoria, sino quien comparta los procesos junto a ti, porque al final de día son ellos quienes merecen compartir un éxito contigo y espero que así como yo tú también encuentres esa persona especial que te impulse a conquistar cualquier cumbre.