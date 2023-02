En los cielos le sale lo neoliberal al presidente, Andrés Manuel López Obrador

Cuántas veces no hemos visto al Presidente rasgarse las vestiduras al señalar que en el pasado neoliberal se dedicaron a saquear las instituciones del Estado, que si los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox y no se diga Calderón y Peña lapidaron y privatizaron empresas del Estado Mexicano para su interés personal. Sin embargo, a AMLO le pasa de noche la soberanía que tenemos en nuestro espacio aéreo, ya que en diciembre del año pasado el Ejecutivo envió iniciativa con proyecto de decreto en la que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil.

Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa?, simple y llanamente permitir el cabotaje en los cielos mexicanos, y en palabras sencillas esto significa abrir los cielos para que aerolíneas extranjeras puedan hacer rutas dentro del país, es decir, si un avión de una empresa norteamericana tiene como destino la ciudad de Tijuana, podría hacer escala Monterrey-Ciudad de México, Ciudad de México-Cancún. A simple vista y como lo pregona el Ejecutivo esta situación creará competencia, por ende los precios para volar dentro del país disminuirán, ahí precisamente está la trampa mortal para las cuatro aerolíneas nacionales, ya que los consorcios estadounidenses cuentan con aproximadamente mil aviones, que suman entre todas no menos de diez mil aeronaves, y México con sus cuatro compañías tiene poco más de trescientos aviones.

No hay igualdad de condiciones, esto a mediano plazo terminaría con las aerolíneas nacionales, poniendo en riesgo la soberanía en nuestras fronteras aéreas, ya que estaríamos a expensas de aerolíneas extranjeras, con esto se desprotege a más de 1.3 millones de empleados del ramo, que en un máximo de un año perderían su empleo, y no lo decimos al tanteo o sin información previa como acostumbran hacerlo mis compañeros diputados de Morena, esto que escribo ya pasó en Perú, al permitir el cabotaje, inician con vuelos demasiado económicos, quiebran al mercado local, y ya después sin competencia recuperan su inversión aumentando los costos de los vuelos, aunado a esto, las ganancias generadas por estas aerolíneas se llevan el capital a su país de origen; ¿o qué cree el Presidente, que abrirán una cuenta en el Banco Bienestar y ahí manejarán el dinero? ¡Claro que no! también tenemos que los impuestos los pagan en su país de origen, y es sabido que no es permitida la doble tributación, en pocas palabras es un perder-perder.

Tenemos que tener cuidado con el doble discurso que maneja López Obrador, cuando le conviene es el más nacionalista, pero cuando no, como es el caso en nuestros cielos, arbitrariamente y sin medir consecuencias ordena a sus lacayos abrir las fronteras aéreas mexicanas. Mediante un decretazo, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para las operaciones de carga y mandarlas al AIFA, con ese decreto y con su iniciativa en la que pretende permitir el cabotaje, quiere llenar a la fuerza el Aeropuerto Felipe Ángeles para demostrar que el proyecto no es un total fracaso.

Desde la Cámara de Diputados lucharemos para evitar que pase este nuevo arrebato presidencial, no desprotegeremos al gremio de la aviación en nuestro país, a esas miles de personas que laboran en esta noble industria, la cual está para apoyarse, no para ver la manera de que desaparezca.