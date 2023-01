En memoria de mi madre

Por: Óscar A. Viramontes Olivas







Era el año de 1947, el invierno estaba en su apogeo y Tina, una chica de tan sólo 16 años, conocería en medio de las bajas temperaturas a un muchacho de nombre Alejandro, de 20, en una fiesta en el Casino de Chihuahua. El chico, estudioso y respetuoso que, a la primera, enamoró de manera profunda a Tina. Las miradas y las atenciones que ambos se brindaban serían el terreno fértil, vamos, el detonante para comenzar una bonita relación y así fue; al cabo de seis meses, los “tortolillos” pensaron que era tiempo de ir al altar para que Dios los uniera para toda la vida.

“Dios perdona, pero el tiempo no”

La familia de Alejando era muy pudiente, de aquellas que se definen del “high life” de Chihuahua, por lo que no se preocupaba mucho de lo económico, sin embargo, no significaba que sus intenciones eran de estar de mantenidos sino de luchar juntos para formar un hogar con todas las de la ley. Al fin el día, llegaría entre la “pompa” y el dispendio la joven y feliz pareja, que se unirían en matrimonio ante la presencia de Dios. El sacerdote celebrante era el obispo don Antonio Guízar y Valencia, quien les impartiría el sello definitivo de unión ante el Creador en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Después de esto, siguió el banquete y todo eso que el mundo hace para festejar algún evento de importancia, dejando para siempre la oportunidad de buscar construir una bonita familia. Alejando y Tina no se esperarían mucho para formarla. Al año y medio de casados, vendría al mundo un varón, la primera luz que iluminaría su amor. Pañales, cuidados, cariño y muchos presentes, era el marco de vida para la joven pareja. Pero el asunto no quedó ahí, pasó el tiempo y empezaron a llegar los hermanitos. En total, la pareja tuvo cuatro hijos a los cuales, los atendieron por igual; no había diferencia o preferencia por alguno. Todos eran varoncitos y en cualquier momento eran llenados de amor, atención sin descanso por parte de Tina, la madre buena.

Existía desde el principio un malestar de parte de las hermanas de Alejando en contra de Tina, porque ella era de clase humilde y argumentaban que se había casado por interés. Sin embargo, a la joven mamá no le quitaba el sueño que la rechazara la familia de su esposo. A ella le interesaba su vida al lado de los hijos y de su Alejando. Y como sucedía en la mayoría de los hogares conservadores, la mujer tenía que estar en casa al cuidado de los hijos y al servicio del marido. Sin embargo, Alejando nunca se aprovechó de su condición de varón para estar por encima de su querida esposa. Tina, en cambio, seguía los estándares morales como mujer, dedicándose afanosamente a sus hijos, buscando para ellos lo mejor y sin prescindir de la servidumbre con que contaba para el cuidado de sus “retoños”. La mala noticia llegaría un día, cuando le informaron que su esposo Alejando había muerto en un accidente aéreo cuando se dirigía a la Ciudad de México. Fue una verdadera tragedia y todos los pasajeros fallecieron calcinados. La angustiada madre vivió momentos de zozobra ante el brutal acontecimiento; sus hijos aún pequeños, no sabían ni comprendían del todo el por qué del alboroto y del llanto interminable de su madre y de la indumentaria negra que vestía. Todo era tristeza, pero Tina siendo fiel a su vocación y al amor que siempre le guardó a su esposo, seguiría adelante para sacar con valentía la enorme responsabilidad con los hijos. El asunto no paraba ahí, las hermanas y madre del difunto esposo aprovecharon para “pintar la raya” advirtiéndole a ella que nunca se atreviera a ir por ayuda, sólo la aceptarían si ésta fuera de rodillas a humillarse delante de ellas, por lo que la pobre Tina sólo sintió tristeza por la advertencia, pero no bajó la guardia porque tenía una misión que cumplir en esta ingrata existencia.

La situación no quedó tan sólo en eso, ya que al poco tiempo le llegó a Tina un aviso de que iba a ser embargada de algunas propiedades que la pareja poseía, debido a que, Alejando a pesar de aparentar ser un hombre fiel a la verdad, tenía un defecto, era un jugador empedernido y discreto, situación que Tina desconocía por completo. Al leer el comunicado del embargo que decía: “Hoy 22 de agosto de 1957 y respondiendo a la petición de embargo hecha por el señor Lázaro González Ferris en contra del C. Alejando Loera Terrazas, estamos solicitando que, a la brevedad posible, desocupe la propiedad No. 22 del fraccionamiento San Felipe de la ciudad de Chihuahua por adeudo dejado pendiente por su esposo. Para mayor información, diríjase a la Notaría 4 de esta ciudad…Sin más por el momento, notario Luis Gómez Espaldilla”.

La vida es injusta

Las puertas se le empezaron a cerrar por todos lados, pero esto no era motivo para dejar de luchar con pasión al lado de sus cuatro pequeños. La abnegada Tina luchó como una leona entre la pobreza, el hambre y en muchas ocasiones tenía que lavar ajeno, limpiar casas o vender mercancías casa por casa. Nunca, a pesar de que tenía que levantarse a las 4 de la madrugada para arreglar todo lo de sus hijos y servirles un plato de comida y llevarlos a la escuela, su ánimo nunca decaía. Trabajaba de sol a sol, tenía que ir por sus cuatro hijos a la escuela, darles de comer, hacer tarea con ellos y dejarlos por un buen tiempo en casa para ir a trabajar hasta las 9 de la noche y llegar a las 10 a su humilde morada en el barrio de la Obrera, muy cerca del Barrio de Londres. Tina luchó para que sus hijos terminaran la primaria, después secundaria y preparatoria. Muchas veces a base de papas con huevo o frijoles rebajados con agua y leche en polvo que le regalaban, era como podía sacar a sus hijos adelante, aún y que, en múltiples ocasiones, ella se quedaba sin bocado porque sólo alcanzaba para alimentar a sus amadas “cuatro bocas”. Poco a poco, los años empezaban a calar sobre los huesos de Tina, pero al ver a sus hijos que uno tras otro se graduaban de la universidad, la cansada María se iba pintando de canas, su negra cabellera que en aquellos años cuando había encontrado por primera vez a su amado Alejando, era de un negro brilloso y de un cutis exquisito, pero como dice el dicho: “Dios perdonaba, pero el tiempo no”.

Los hijos, ya profesionistas, empezaron a colocarse en buenos trabajos. Por desgracia tendría que enfrentar a la familia de Alejando, después de 20 años desaparecida del mapa, empezaban a buscar a los muchachos y como ya eran profesionistas coqueteaban con el olor al dinero. Esto originó un cambio de actitud por parte de los muchachos que al llegar cada día a la humilde casa donde habían vivido por más de 23 años, reclamaban a su madre el hecho de vivir en el mísero lugar: “Madre, por qué vivimos en esta pocilga, por qué nunca hemos vivimos en algo mejor, no sabes que ahora tenemos amigos que viven y visten mejor que nosotros”. No había marcha atrás, ya los hijos ni la reconocían porque el tiempo había borrado de su mente a la mujer que les dio la vida. La angustiada y anciana madre que pedía limosna a las afueras de Catedral, observaba todos los domingos a sus cuatro retoños tomados de la mano de sus esposas a eso del mediodía. Sólo los miraba, muy apenas por su ceguera y en dos o tres ocasiones sintió el calor de alguno de ellos ya que recibía de vez en cuando alguna moneda de parte de ellos sin saber que ahí estaba la madre que les había dado todo en la vida. Finalmente, un domingo a eso de las 12 del día ya casi al empezar la misa, Tina veía a lo lejos una luz que le decía: “Tus días han terminado”, después de eso, ella cerró los ojos y expiró. En eso, se acercó un médico a auxiliarla, no era cualquiera, sino uno de sus hijos que sin saberlo la atendió, pero ya demasiado tarde. Después, el citado médico se dio cuenta que la difunta, la que todos los domingos pedía limosna a las afueras de Catedral, era su madre. Todos se dieron cuenta de que la anciana mujer era aquella que un día los había traído al mundo y había dado la vida para que ellos tuvieran vida y un exitoso porvenir. Lloraron alrededor de su cadáver, sabiendo que ella siempre vivió por ellos y para ellos, aunque ya demasiado tarde… Así es de cruel el mundo.