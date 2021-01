En México, el peor manejo de la pandemia 

El SARS-CoV-2 es ya la segunda causa de muerte en México

Ante un terrible drama social por la pandemia y fuertes especulaciones en torno a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, la crisis salud pública se ha agudizado, de modo tal que México ocupa el tercer lugar mundial en número de muertes, superando a la India.

No han llegado las vacunas prometidas por Pfizer, supuestamente por la ampliación de su planta en Bruselas y la preferencia en venta a países europeos, ahora salió al quite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al anunciar la compra de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que ha sido cuestionada por la Organización Mundial de la Salud por estar en fase de prueba y por las autoridades argentinas, donde no ha dado los resultados esperados en la población.

El Plan Nacional de Vacunación, que durante muchos años ha sido exitoso en México, hoy se encuentra ante una gran encrucijada.

Ante ello, Enrique Graue, rector de la UNAM, afirmó que la pandemia de coronavirus ha evidenciado los rezagos crónicos de presupuestación, infraestructura, cobertura y calidad de atención, así como la insuficiencia de recursos humanos del sistema de la salud. Esta postura “caló” al gobierno mexicano.

El pasado jueves, 28 de enero, México registró una cifra de víctimas mortales por coronavirus (SARS-CoV-2) superior a la de la India, reemplazando así su posición como tercer país con más muertes del mundo.

La India en su último reporte informó el total de 10,720,971 contagios y 154,047 muertes por la pandemia, mientras que México registró 1,825,519 infecciones y 155,145 decesos. Los Estados Unidos confirmó 443,610 muertes y Brasil le sigue en la lista con 221,676 víctimas mortales.

Además, hay un mal manejo en las cifras, lo que deja un mar de dudas en la estrategia gubernamental. Por ejemplo, del mes de enero a agosto del año pasado, el Inegi reportó 108 mil 658 decesos por Covid, más que los 64 mil reportados por la Secretaría de Salud.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cifras sobre la mortalidad salen de las actas de mortalidad de los registros civiles, servicios forenses y los ministerios públicos.

El SARS-CoV-2 es ya la segunda causa de muerte en México, únicamente detrás de las cardiopatías. Y para quienes se encuentran en una edad productiva de entre 35 y 65 años de edad, dicho virus es la primera causa de muerte.

De acuerdo al Inegi, del mes de enero a agosto pasados del 2020, se esperaban 488 mil 343 decesos, pero ocurrieron 673 mil 260, por lo que el exceso de mortalidad por todas las causas superó el 38 por ciento.

Es normal que haya diferencia entre las cifras de ambos organismos, pero no es normal que la diferencia sea tan grande. La manera en que ha manejado los números Hugo López-Gatell, principal responsable de las acciones sanitarias contra el SARS-CoV-2, es poco seria.

Asimismo, México ocupa el lugar 97 de 98 países, con respecto a la forma en que el gobierno maneja la crisis de salud causada por la pandemia, sólo por arriba de Brasil.

Lo anterior se sustenta en un estudio del Lowy Institute de Sidney, que analizó seis criterios: casos confirmados, muertes confirmadas, casos confirmados por cada millón de habitantes, muertes confirmadas por millón de habitantes, casos confirmados en proporción a las pruebas y pruebas realizadas por cada mil habitantes.

En tanto los países con alto nivel de desempeño no son aquellos con mejores sistemas políticos o económicos, sino aquellos donde los ciudadanos confían en sus gobernantes y en donde esos gobernantes ejercen un adecuado liderazgo.

Por tal razón, Brasil, México y Colombia son los países que peor han gestionado la pandemia de Covid-19 en sus territorios, mientras que Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán son los mejores.

Hay muchas voces que plantean acciones concretas para contener los contagios y muertes por el virus en el país y piden al gobierno mexicano ser tomados en cuenta. Recientemente especialistas de 29 diferentes instituciones de salud y organismos nacionales e internacionales, presentaron un estudio denominado “Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de Covid-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años”. Sólo quieren un espacio en la solución de la grave crisis de salud. Falta la respuesta.

Participaron: el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, entre otros.

