Por Guillermo Luján Peña





En México no pasa nada… por enfrente, pero tras bambalinas pasa todo, nos ocultan todo lo que quiere el presidente, como si no tuviera importancia alguna. Las mañaneras sirven para eso, y para enfrentarnos a los mexicanos por los insultos del presidente, con aquellos que no están de acuerdo con él. Sirven para mentirnos de lo que está pasando en el país. Para lo que no sirven es para informarnos los avances que tenemos, porque efectivamente, aquí no pasa nada bueno.

Esta semana pasada según el presidente no pasa nada, pero pasó mucho: la Suprema Corte de Justicia de la Nación le rechazó la propuesta del presidente de pasar la Guardia Nacional al Ejército, por la sencilla razón que es inconstitucional, ya que la Guardia Nacional fue creada, según los cambios que le hicieron a la Constitución en su momento, como una guardia civil, para proteger a los ciudadanos mexicanos, es decir como una policía, que en realidad ha servido para defender a los narcos.

Otra cosa que pasó, fue el descubrimiento de GUACAMAYA LEAKS, de los viajes de paseo del secretario de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, con toda su familia, esposa, hijos y hasta la suegra, a Italia, en aviones oficiales de la Sedena, llegando a los mejores hoteles, de cinco estrellas o más, visitando Roma, Florencia, Venecia y Milán, gastando $2,500,000 MX, que seguramente fueron del dinero oficial que no se sabe porque todo lo del Ejército es de seguridad nacional y no tienen por qué dar información, además que el INAI está caído y el presidente no quiere que funcione. “Y qué pasa”, dijo el presidente cuando los periodistas le preguntaron en la Mañanera sobre el desvío de recursos oficiales del secretario Sandoval, es decir que para el presidente eso no es corrupción, ya ven que les ha dado todo al Ejército, la construcción del aeropuerto AIFA, del Tren Maya, de la Refinería Dos Bocas, además que les dio las aduanas terrestres, marítimas y aéreas, para permitir la entrada y salida de los que se quiera al país.

Con todas las evidencias en la mano, para el presidente no pasa nada, aunque tras bambalinas pase todo. Lo mismo ha pasado con el desvío de 15 mil millones de pesos de Segalmex, antes Conasupo, que fue donde Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, se robó muchos millones. La corrupción está a todo lo que da. Es tres veces más grande que la estafa maestra del sexenio de Peña Nieto, tan sólo en una dependencia. El presidente prometió acabar con la corrupción, porque no somos iguales, dijo el presidente, y claro que no somos iguales, ellos son mucho peores. Ignacio Ovalle Fernández era el director de Segalmex, que fue removido de inmediato a un puesto de tercera en Gobernación, para protegerlo y que la gente se olvidara de él. Esta paraestatal, que siempre ha servido para desvío, compró 7.8 mil toneladas de azúcar, las pagó al 100% y sólo recibió 3.1 mil toneladas.

Ahora resulta que ya vendió el avión presidencial TP01, pero la realidad es que lo remató en $1.6 mil millones, cuando costó 6 mil millones y los aviones no se deprecian, de nuevo mintió el presidente, diciendo que tenía un desperfecto el avión y por eso lo rebajaron tanto.

En México no pasa nada, pero nos pasa todo lo malo, tras bambalinas.