En mi opinión, ¿qué pasó el 2 de junio?

Al menos diez días antes de la elección del pasado 2 de junio, escribí como cada 15 días sobre las opciones que las y los mexicanos habían de elegir para los siguientes 6 años. Lo que la ciudadanía de todas las clases sociales, de todos los niveles de estudio, y de distintos rangos de edad eligieron, hoy lo conocemos todos, y es la voluntad del pueblo.

Razones hay muchas y muy variadas, en mi caso particular he leído varios analistas políticos, algunos con los que incluso coincido en gran parte, uno de ellos es Raudel Ávila. Dejaré la liga por si le interesa leer su colaboración completa. Raudel, habla de humildad, pues la arrogancia de muchos y me incluyo nos conformó a crear mitos, como creer ciegamente en la sociedad civil, que sin duda desde mi particular punto de vista nos creó una cortina de humo y nos cegamos, porque no es lo mismo salir a manifestarse 3 o 4 horas cada 4 meses bajo el sol o el frío, que hacer campaña, reuniones con vecinos, llevar la narrativa más allá de un mitin, incluso a muchos no los vi siendo representantes generales o de casilla, no digo que todos, pero sí la gran mayoría quedó a deber. Desde mi opinión, este es un factor importante respecto a la más grande derrota al menos para Acción Nacional, después del 2000.

Otro gran factor, por supuesto es la clase política, las dirigencias, legisladores actuales, las y los candidatos y las militancias de los partidos de oposición, TODOS, en una gran o pequeña parte somos responsables de los sucedido, algunos se dice por servirse con la cuchara grande y continuar por 3 o 6 años más; muchos porque no supimos hablarle a los mexicanos de lo que se viene realmente para nuestro país y que desgraciadamente ellos ya eligieron; no convenció para la ciudadanía la alianza con otros partidos, principalmente con el PRI, a pesar de que la misma ciudadanía la sugirió a los partidos de oposición, la sociedad “organizada”, que nos pidió abrirnos, hacer a un lado las diferencias y pensar en México, así lo hicimos, no resultó.

Por supuesto un importante tercer factor; y aunque viniendo de una diputada federal, política y militante de Acción Nacional, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, fue la ciudadanía, el pueblo bueno y sabio, que prefirió en la mayoría de los casos, el dinero fácil y liquido hoy, antes que México y el futuro de sus hijos y nietos, puedo entenderlo, pero no lo justifico, y no solo los más pobres, a la clase media también la benefició con los aumentos de apoyos a sus padres, a sus hijos de preparatoria e incluso algunos apoyos para hijos menores de 3 años, sí, la ciudadanía eligió porque morena si les da, sin importar de dónde sale y hasta cuando dure.

Otro factor más, como también se dice, fue que nuestro discurso estaba fuera de la realidad de los mexicanos, pues a ellos que les importa la transparencia, las instituciones, el estado de derecho, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, si el poder judicial es o no contrapeso de los otros poderes, cuando lo que ellos necesitan es comer. Hay muchos más factores, pero el espacio aquí es corto.

Por mi parte, continuaré levantando la voz ante la destrucción y la dictadura, aunque no escuchen, lo hago por mi familia y también por las familias de todos los mexicanos, a pesar de que ahora no lo comprendan, por México, seguimos.

Licenciada en Administración. Diputada federal

