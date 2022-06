¿En qué consiste el “ALTO” de Va por México a las reformas del Presidente?

Por: Angeles Gutierrez

Los tres partidos de la coalición opositora Va por México (PRI-PAN-PRD) queremos evitar que se materialicen reformas de carácter constitucional, que no sean realmente para beneficiar a los mexicanos.

Pero, ¿es eso posible? y de ser así, ¿en qué consiste?

La Constitución Mexicana tiene 136 artículos. ¿Sabían que en los últimos 10 años (2012-2022) se ha reformado más de 260 veces (obviamente algunos artículos han tenido varias reformas)? ¿Sabían que en los últimos tres años se han reformado más de 45 artículos y que en el Congreso de la Unión están en espera de reformarse al menos otros 40? Y por qué no esperamos a ver qué tal funciona la Constitución al menos por tres años seguidos.

La moratoria constitucional que propone Va por México consiste en cuatro puntos iniciales:

1.- En lo que resta a la LXV Legislatura, es decir, hasta 2024, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD “no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

2.- Los diputados y senadores que participan y presiden comisiones y grupos de trabajo tendrán una participación estricta en lo indispensable e institucional “para dar curso y trámite al proceso legislativo”.

3.- Los partidos de la coalición se comprometen a estar sumamente atentos para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en esos casos continuarán recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4.- Esta moratoria sólo aplicaría para las reformas constitucionales, por lo que aún se impulsarán iniciativas en las leyes secundarias, como ejemplo la reforma al litio, que fue aprobada sin necesidad de una mayoría calificada.

Las razones que tenemos para este freno:

1. Creemos que la fuerza de la Constitución radica también en su estabilidad. Hemos señalado más de 45 reformas en los últimos tres años. Tenemos una Constitución inestable y por ello también se está debilitando.

Hay quienes creen que la eficacia de un diputado o de un presidente se mide en razón del número de sus reformas constitucionales, nada más equivocado y más dañino para la propia cultura constitucional.

2. ¿Qué reforma podría honestamente discutirse en medio de un clima de linchamiento, persecución, cerrazón y venganza? La Constitución no debe ser depositaria de estrategias, de venganzas, ni de resentimientos personales u ocurrencias de una sola persona.

3. A los oficialistas de Morena no les interesa debatir la Constitución, en realidad no les interesa debatir nada; lo que les interesa es el espectáculo. Utilizan una reforma para llamar la atención y, a quienes votamos en contra de sus propuestas, nos acusan de ser “traidores a la patria”, tan sólo por el hecho de pensar y expresar ideas en contra de lo que ellos pretenden imponer, que es parte de una sumisión total y/o por quedar bien con el Ejecutivo, mas no por decisión personal.

Estimados lectores, esto se trata de defender a México, se trata de impedir que se aprueben iniciativas que violen la misma Constitución. En caso de que ello llegue a ocurrir, se recurrirá a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).