¿En qué hemos fallado?

Por: Patricia Terrazas

Mi más sentido pésame a los padres y familiares de 19 ángeles que hoy ya no están con nosotros, a las familias de los profesores asesinados, nos unimos al duelo de nuestros vecinos de la comunidad de Uvalde, Texas. No podemos ser ajenos al dolor, no son un número más, son seres humanos, inocentes que fueron truncados de su futuro, nuestro futuro, nos duele a todos. Ayer fue un día de luto más, en Texas, EU, en Salamanca, Estado de México, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, México.

Me resisto a ser indiferente ante la ola de violencia que lleva años en México, el gobierno de México no puede ser indiferente ante las muertes de miles de mexicanos, ante la inseguridad física, ante la inseguridad de poder llevar una vida normal, la sociedad en su conjunto no puede ser indiferente ante los asesinatos, la violencia.

Debemos exigir al gobierno federal, a los tres órdenes de gobierno no sólo políticas, sino acciones concretas y firmes ante la ola de inseguridad que afecta a toda la sociedad en su conjunto, las extorsiones a los negocios de todos los tamaños, los secuestros afectan a la economía, afectan la creación de empleo, afectan al Estado.

La salida del país de mexicanos ya no sólo es por buscar un mejor nivel de vida, sino es porque en sus localidades ya no pueden vivir por ser localidades abandonadas por el Estado y sojuzgadas por el crimen organizado.

Qué hemos hecho mal para llegar a estos índices de violencia, de deshumanización, de falta de valores, de falta de respeto al bien más preciado que tenemos todos y que es la vida misma. Qué hemos hecho mal para tener gobiernos preocupados más por la imagen del gobernante en turno que por la vida de los ciudadanos que votaron por él. Qué hemos hecho mal para ser indiferentes, para no exigir resultados, para esperar el día en que la violencia toque nuestras puertas.

Es difícil escribir, al recordar cada uno de los nombres de los niños fallecidos en un ataque irracional, incomprensible, perpetrado por un adolescente, difícil escribir sin tener en la memoria que ayer, también, para México, fue un día de los más violentos y de más asesinatos, mientras un presidente se ufana por proteger delincuentes…





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal