En tierra de ciegos el tuerto es rey

“No hay nada mejor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos”. Humberto Eco.

Esta semana en el salón de clases escuché a un estudiante decir: “Hoy, hablar a favor de Palestina es políticamente incorrecto, mientras que hacer lo mismo con Israel se considera justo”. Me quedé pensando largas horas después de oír su afirmación. ¿Será que nos hemos habituado a las modas y nuestra capacidad de razonar lleva implícitamente una deuda con las tendencias sociales? ¿Estaremos negándonos la bendita oportunidad de disentir?

Daniel Kahneman -quien, por cierto, es israelita y vive en Tel Aviv- escribió un interesantísimo libro llamado Think fast, think slow, el cual visibiliza todas las formas que tenemos de sesgar nuestras decisiones con base en la experiencia, nuestro contexto, nuestra agitada cotidianeidad. Según su análisis, la humanidad ha sobrevivido gracias a dos sistemas en la toma de decisiones: el 1 y el 2; el primero se ha caracterizado por un proceso automatizado mediante el cual, las personas, ahorramos energía mental y esfuerzo físico, actuando predeterminados por experiencias pasadas; en el segundo, el proceso ha sido riguroso, profundo y analítico, buscando todas las soluciones para dar la mejor respuesta posible a través de las decisiones. Ambos sistemas son esenciales para la supervivencia humana; sin embargo, las ocasiones en que usamos un sistema y prescindimos del otro, dictan nuestro destino.

Invadidas e invadidos por las redes sociales, hemos sido víctimas de la zombificación (sic) que las pantallas de celulares, tabletas, computadoras y televisores ocasionan. La sobreexposición a la información obtenida de procesos sin verificación u oposición, así como la invencible pandemia ideológica que enferma a todos los medios formales e informales de comunicación, nos han llevado a ser víctimas de la opinión pública generalizada e ignorante, la cual nos insta a decir “sí” y “no” según la moda o la época. Este fenómeno esclavizante ha mermado nuestra capacidad para conectar con el sistema 2 que documentó Kahneman, alejándonos de la bendita oportunidad de cuestionar, investigar, confrontar y sintetizar aquello que merece cinco minutos más -o muchos días- de reflexión y debate.

Ayer manejaba por una de tantas vialidades de esta hermosa ciudad chihuahuense. Me percaté que un conductor miraba su celular detenidamente mientras su camioneta pick up circulaba a 80 km/hr en línea recta. Su vida, como la mía, transcurría frente a nosotros: en la velocidad de su vehículo, en la circulación de peatones y otros choferes, en la tarde que se pronunciaba cada vez más. Él, seguramente, estaba confiado en que, como yo, circuló esa misma avenida otras veces, con un tráfico similar y con el asfalto de costumbre. Con toda irresponsabilidad, desconectó el sistema 2 -el que razona y maneja con cuidado- y encendió su piloto mental automático -el sistema 1-. Este ejemplo, se repite todos los días a todas horas en diferentes frentes. Nuestra vida se nos está escapando de las manos mientras scrolleamos (sic) nuestros dispositivos móviles; nuestro cerebro se está encogiendo; nuestras libertades se están haciendo chiquitas, rodeadas por discursos ajenos que nos esclavizan a una sola postura. El bendito arte de razonar está siendo sistemáticamente debilitado por los ejércitos de los conocimientos predeterminados que no admiten, ni admitirán, oposición.

Decía Immanuel Kant: “Para toda tesis existe una antítesis igualmente válida” ¿Por qué censurar a quienes se permiten cuestionar, aunque sea por instantes, aquello que es fielmente seguido por las, y los demás?

Querida lectora, querido lector, ¿qué piensas? Me encantaría leerte.





Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com

youtube: lgortizc