Endurecer el corazón para seguir viviendo

Tomo mi café con prisa, como cada mañana antes de ir al noticiario matutino de radio. Debo leer las notas, a veces rojas, amarillas y muchas, muchas veces grises.

Las noticias subrayan los hechos sobre personas en situación de movilidad, las migrantes. Vienen por miles desde Centroamérica y otros países latinoamericanos. Sus vidas penden, casi literalmente de un hilo delgadísimo, mientras viajan de trampa sobre el "lomo de la Bestia", el tren de carga que se ha vuelto su casa móvil por kilómetros en todo el territorio nacional, hasta la frontera con Estados Unidos.

Es inevitable no conmoverse ante la tragedia humana de quienes huyen de sus hogares para buscar oportunidades, o escapar de la violencia y la miseria. Según la Organización Internacional para las Migraciones, dos de cada tres personas salieron de su país por condiciones socioeconómicas, inseguridad y otras más por razones políticas. Mucho menos visible es por la discriminación al ser parte de la comunidad LGBT+, factor mencionado en entrevistas de evaluación para estancia temporal.

Además de la crisis humanitaria, está la preocupación por los indicadores de violencia y actos delictivos. Basta leer un par de titulares del periódico para enterarnos de otra dolorosa historia de tragedia, muerte, desaparición, desplazamiento forzado.

Luego, están las ineludibles noticias oficiales de uno u otro nivel de gobierno. Suelen ser, casi siempre, las más grandes noticias en la agenda periodística. No queda más que replicar un boletín de prensa. Sin contrastes, sin análisis: "la versión oficial", que no es toda la verdad, ni siempre la verdad.

A pesar de todo lo oscuro e incierto que el día podría parecer, no puedo quedarme sólo con eso. Me niego a creer que es lo único a lo que puedo aspirar como periodista: ¿Contar historias de todo lo malo, sin alternativas?

Aún no pierdo la esperanza de encontrar otras historias de lo que también está ocurriendo. Leí, por ejemplo, la de la niña de 8 años, Aditi Shankar, que recibió el primer trasplante de riñón en Reino Unido sin necesidad de medicamentos de por vida, gracias a un tratamiento pionero.

O sobre cómo las huelgas escolares de los "Viernes para el Futuro" de la joven activista Greta Thunberg provocaron cambios positivos en los hábitos cotidianos de hasta un tercio de la población en Suiza. Sí, claro, hablamos de Suiza, un país superior en calidad de vida al nuestro.

No obstante, es impensable imaginar que todo a nuestro alrededor es tan ruin como para no localizar historias que nos devuelvan el aliento y nos llenen de esperanza. Algún resquicio de bondad debe estar por ahí invisible, extraviado, en silencio, como las buenas obras filantrópicas que no se relatan en el "face".

Es una terrible y cómoda costumbre argumentativa la de afirmar que las buenas noticias no son noticias.

¿Qué nos falta para construir narrativas optimistas en México?

¿Acaso necesitamos endurecer el corazón para seguir viviendo?