Enfermedades de hoy

Estamos siendo testigos en estas últimas semanas, de una compleja situación de salud en, casi se puede decir, todo el planeta. Las enfermedades virales del sistema respiratorio y resfriados, influenzas, Covid y cuantas otras variantes que podamos saber y escuchar.

Las versiones de la compleja situación atribuyen en una buena medida, a que hemos estado durante dos años protegiendo nuestras vidas con tapabocas, máscaras plásticas, desinfecciones intensas y constantes, encierros, etc. Lo cual de cierta manera hace que el cuerpo no se exponga a las cargas virales que han sido brutales con nuestras existencias, que sería tedioso recordar a detalle.

Inicio con esta reflexión, ya que los seres humanos nos hemos protegido tanto estos años, que la naturaleza de los anticuerpos, y sistemas que aprenden por la exposición a enfermedades o virus de manera natural, crean en nosotros fuerza y nuestro código genético aprendizaje, y fortaleza para reducir efectos cada vez que tengamos la misma exposición.

No pretendo decir que hubiera sido muy bueno andar expuestos, sino que es una realidad que el aislamiento prolongado no fortalece el sistema inmune de los seres humanos.

Las personas que se buscan la vida, que salen a diario a buscar el pan y sustento de su vida y de su hogar, son también esos fortalecidos en su espíritu, en su saber qué hacer, su DNA aprendido les hace buscar cómo y qué hacer para salir adelante. Las condiciones de adversidad, de necesidad y práctica en la búsqueda del ingreso, son valiosos para enfrentar las temporadas más críticas, ahora en vez de pandemias, económicas.

El 2023 aparece con una fuerte incertidumbre, posibilidades de recesión, con inflación más que significativa, crecimiento estimado muy corto y sin terminar de recuperar el hueco de 2020. Es pues, un escenario difícil, donde hay que tener las herramientas adecuadas para sobrellevar el vendaval.

Habrá también muchas condiciones de gente que pudiendo aprender y ejercer actividades productivas, han subsistido de prebendas, de asistencia social, programas subsidiarios plenos de manipulación política.

Habrá que estar al pendiente de las condiciones que soportan esto. Los fondos que han sido tomados para el sostenimiento de los programas, la reasignación de fondos de otros programas, y bolsas no pretendidas a los programas sociales que siguen mostrando, de manera descarada, con desfachatez por las autoridades, que son manipuladoras, acarreadoras y dedicadas a comprar almas dependientes de ese fondo; son finitos, es dinero que no se podrá sostener por mucho tiempo más. Este “encierro” de dependencia económica, que no produce “anticuerpos” para épocas cuando el gobierno declare no hay más dinero que repartir, no da la fortaleza requerida para solidificar la economía individual, y de ahí la de la sociedad en general.

Requerimos los “anticuerpos” de nuevos empleos, mejor pagados, que lleguen al “salario digno”, en lugar de los 4 o 5 mil pesos que gratis nos llegan, y que con la inflación son menos kilos de tortillas, y por supuesto no suficientes para todo el sostén familiar. Condiciones adecuadas de negocio, con certeza, una auténtica práctica anticorrupción, que no disimule o voltee a otro lado con los de su mismo color político, mayor libertad de expresión, y más que nada, un país unificado, con diferentes opiniones pero un mismo fin, con diálogo abierto “real”; y visión de futuro para poder prever el quehacer en tiempos de tormenta, de vacas flacas, donde los intereses de TODA la población sean tomadas en cuenta, sin esa desmedida ambición política, esa búsqueda tan burda de poder y control, en lugar de servir y cuidar.

Cuidemos nuestro médico de cabecera, el INE, usemos la vitamina del voto, de manera que no nos enfermemos; y además, denunciemos y pidamos justicia, para quitarnos esta terrible infección que nos abate.