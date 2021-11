Engaños y más engaños

En días pasados se descubrió el gran engaño que una empresa financiera, constituida legalmente como sociedad anónima promotora de inversión (SAPI), creada por Armando Gutiérrez Rosas, chihuahuense, con el nombre de la empresa en inglés, quizás para darle más caché a la firma, Aras Business Group. Muchos incautos cayeron en sus mentiras, y ahora dicen que no pueden pagarles a sus inversionistas, pero eso sí, afirman que su dinero está seguro.

Estuvieron promocionando por las redes sociales, principalmente, que pagaban el 10% de interés mensual, es decir el 120% anual, cuando las tasas de interés sobre depósitos andan entre el 4 y 5% anual, es decir una tasa de más del 200% a la que está en el mercado. De entrada, es una tasa de interés tan alta que es para que nadie les creyera, pero desgraciadamente hay gente inocente que quiere que su dinero se reproduzca más rápido y sin un análisis de la oferta, se dejan llevar y caen en la trampa.

¿Por qué es imposible pagar esa tasa de interés? Porque no hay empresa que pueda tener esas utilidades, que además de ese porcentaje deberían tener otra ganancia cuando menos igual del 10% mensual, para poder pagar a su personal, al que le daban grandes comisiones para atraer dinero, rentas de varios elegantes edificios, telefonía, internet, luz, que cada vez está más cara y además se dieron el lujo de presentar en concierto a artistas de renombre, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Juárez. Además, trajeron a Felipe Calderón, ex presidente de México, y a Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid y que quiere ser presidente, a dar una conferencia en Ciudad Juárez. El asunto era no sólo pagar una tasa de interés increíble, sino también aparentar que lo que les sobraba era el dinero. Todos estos eventos eran gratis para sus inversionistas.

Era muy tentadora la oferta, pero que no aguantaba un análisis serio o profundo.

Fueron miles de personas que acudían a depositar sus ahorros, que habían logrado juntar con su trabajo honesto y con el entusiasmo de poder duplicar su pequeño o gran ahorro en corto tiempo, se dejaron llevar por el canto de las sirenas y hacían grandes filas para depositar su dinero.

Lo más lamentable es que hay un par de empresas financieras que se están anunciando actualmente por redes sociales que pagan también el 10% mensual de interés y nadie dice nada, hasta que les explote el cohete en las manos. ¿Qué no puede intervenir la Condusef o la CNV?

Otro engaño es el anuncio del inquilino de palacio, que va a crear una empresa militar para que sea la dueña y administre todo lo que se le ocurra al señor, como es el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, las aduanas y puertos del país y todas aquellas actividades estratégicas, es decir, que el Ejército ya dejará de tener como misión salvaguardar al país, para convertirse en una empresa que busque tener ganancias, pero que seguramente no las tendrá, porque todas las empresas que maneja el gobierno, en cualquier país del mundo, terminan siendo subsidiadas con nuestros impuestos, como sucede con Pemex y CFE, que se llevan miles de millones al año por la ineficiencia con que operan.

Engaños y más engaños, a cuidarnos todos.