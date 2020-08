Enhorabuena Aechi, segundo libro

“Expresión siglo XXI; una inquietud colectiva; escritos sin invectiva, y desperdicio… ninguno”.

La Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C. –Aechi- logró al fin dar a luz –de manera metafórica- su segundo libro colectivo… “Expresión siglo XXI, cuyo subtítulo es: 25 editorialistas chihuahuenses manifiestan…” Libro al que precede “Voces en Papel” escrito en 2006 y por sólo diez compañeros. Catorce años después, tenemos el privilegio de recibir al recién nacido, hace apenas unos días; pero gestarlo nos llevó cuatro años de engorrosos trámites y desencuentros, por lo que vale la pena comentarlos.

Recuerdo que fue en agosto de 2017 que tentalé en una reunión de Aechi, la posibilidad de que elaboráramos un segundo libro colectivo, ahora con la participación de 25 miembros de la misma; la idea fue bien acogida, dado que muchos de los compañeros no habían tenido la oportunidad de participar en un libro ni propio ni colectivo, por lo que les presenté un proyecto que sin dificultad fue aprobado, con el título y el subtítulo que ahora lleva el mismo, al igual que las carátulas de la primera y la cuarta de forros, que también fueron aprobadas. Por cierto en la portada aparece una pintura del pintor chihuahuense Óscar Soto Hermosillo, a quien entrevisté telefónicamente para que nos autorizara poner la imagen de su autoría que aparece en su libro de pinturas de caballete… una bonita “tewueque”, que representa bien a nuestra patria chica. Gracias a don Óscar por su amable autorización. El formato del libro también fue aceptado por el colectivo y respaldado por el presidente y el secretario de nuestra asociación; respectivamente, el Ing. Carlos González Fernández y el L.A.E. Alejandro Rueda Moreno pudiéndolo así iniciar, y posteriormente intervendría en la captura electrónica y corrección, el abogado y periodista Roberto Piñón Olivas. El orden de aparición de los miembros fue sorteado, quedando de la siguiente manera: 1) Antonio Ríos Ramírez, 2) Ildefonso Vega Domínguez, 3) Ernesto Visconti Elizalde, 4) Javier Félix Muñoz, 5) Roberto Piñón Olivas, 6) Serafín Peralta Martínez, 7) Carlos Riojas Bernal, 8) Carlos Esparza Deister, 9) Óscar Herrera Ponce, 10) Norma Gutiérrez González, 11) Víctor Medina Calderón, 12) Carlos González Fernández, 13) Antonio Gutiérrez Martínez, 14) Flor Yáñez Álvarez, 15) Alejandro Rueda Moreno, 16) Francisco Rivera Medrano, 17) Carlos Jaramillo Vela, 18) Eduardo Fernández Armendáriz 19) Heidi Segovia Luján, 20) Lourdes Díaz López, 21) Aída Holguín Baeza, 22) Sergio López Castillo, 23) Mario Góngora Hernández, 24) Sergio Armendáriz Royval, y 25) Dinorah Gutiérrez Andana.

Registrar ante la Secretaría de Educación Pública una obra con 25 autores fue una odisea; tardaríamos dos años en recibir el registro y un año en obtener el ISBN

–Internacional Sistem Book Number-. Habíamos obtenido ya el apoyo verbal del C. gobernador Lic. Javier Corral Jurado, a través de su coordinador de Comunicación Lic. José Antonio Pinedo Cornejo, para la edición de un mil quinientos ejemplares de la obra, pero habiéndonos tardado tanto, hace un año nos fue imposibilitado el apoyo por carencia de presupuesto. “Lástimaaa Margarito”, nos tardamos demasiado, sin embargo quedó una ventana abierta; les debo aclarar, que sólo se editaron 150 ejemplares, con algunos donativos y recursos propios; pues el período administrativo de Carlos Fernández está a término y se exigía no dejar ese rubro pendiente. Ojalá el gobierno del estado nos pueda refrendar su apoyo en un futuro inmediato, ya sea a través de la Sría. de Cultura o de Comunicación Social. Por lo pronto cada uno hemos recibido cuatro ejemplares, pero me faltan mi mamá, mi abuelita y dos amigas; pero sobre todo nos falta el público en general. El libro de veras tiene calidad y está pendiente su presentación oficial. Loas para Aechi.