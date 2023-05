Enseñar a estudiantes las habilidades

Por Miguel A. Cervantes

En la escuela los niños deben aprender a tener un espíritu crítico. Es importante que la escuela le dé a los estudiantes los conocimientos y habilidades, pensar de forma independiente. La escuela debe ayudar a crear las mismas oportunidades para todos los estudiantes independientemente del estatus económico. La educación debe permitir la movilidad económica, tanto localmente como internacionalmente. La mejora del capital humano es importante para aumentar la productividad y, por ende, alcanzar a los países desarrollados. Además, la educación debe promover el civismo, el respeto a los demás, el sentido de pertenencia a la comunidad y el ser ciudadano del mundo. Es menester que los estudiantes se desarrollen en humanidad y dignidad.

La nueva forma de enseñar va en sentido opuesto, puede debilitar las oportunidades en el futuro de los estudiantes. El enfoque se pone en asuntos de actividad política y no en conocimientos que servirán para los nuevos retos. Esta nueva forma de enseñar se enfoca en crear militantismo en temas seleccionados desde arriba por los burócratas, siguiendo el modelo fracasado de Venezuela, sin atender las habilidades que se requieren localmente.

El nuevo modelo ignora la diversidad, ya que las escuelas públicas atienden a estudiantes de diferente pensamiento como católicos, protestantes, agnósticos. Es importante que todos los estudiantes que se identifican con alguna ideología sean respetados, sin embargo, los profesores no pueden presionar a estudiantes a abandonar sus convicciones religiosas. Los salones de clase deben ser seguros para todos los estudiantes, no sólo para los agnósticos.

El enfoque acertado está claro, en vez de adoctrinar a los estudiantes, o empujarlos a tomar una posición ideológica o política, los profesores deben hacer los salones de clases un lugar imparcial, y no imponer los puntos de vista personal o preferencias políticas en los estudiantes.

Por ejemplo, un estudiante que su padre/madre trabaja para alguna empresa INDEX, no le pueden atiborrar una ideología anticapitalista con un discurso estilo Hugo Chavez. A un estudiante de familia católica no le puede forzar a pensar que Plutarco Elías Calles, y Lázaro Cárdenas fueron excelentes presidentes (los dos persiguieron a la Iglesia). A estudiantes de familias católicas y protestantes practicantes no se les puede presionar para cambiar la forma de pensar sobre la familia y la sexualidad.

Afortunadamente hay muchos profesores que hacen un excelente trabajo sin imponer sus valores en los estudiantes. Los estudiantes sólo requieren aprender conocimiento de ciencia, historia, matemáticas, idiomas. Nada de esto requiere adoctrinamiento político o ideológico. Los salones de clase deben ser neutrales políticamente.

Como diría el investigador canadiense especializado en educación Michael Zwaagstra “teach students how to think, not what to think” . Enseñar a los estudiantes cómo pensar no qué pensar.