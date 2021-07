Entendiendo la 4T 

Por: Antonio Ríos Ramírez

Si pensabas que se trataba de la 4T de todos los días, pues no, todavía no le entendemos. El tema que comentaremos es sobre algo más importante para todos nosotros: el talento y cómo desarrollarlo. El talento es esa habilidad que nos hace diferentes, especiales y únicos. Podemos descubrirlos en la adolescencia, formación académica e incluso en nuestra vida profesional; lo importante es que aprovechemos esas habilidades a nuestro favor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes hacerlo? Puedes tener el talento y las ganas, pero si no le das una estructura ni practicas lo suficiente, no obtendrás el resultado que esperas. “No puedes aprovechar tu talento si no hay una técnica que te ayude, a través del entrenamiento, a establecer una herramienta que lo proyecte.”

Así tenemos la técnica de las 4T (Techinque - técnica, Training – entrenamiento o práctica, Tool- herramienta y Talent - talento):

Technique (Técnica) ¿Tienes una forma establecida para diseñar, realizar procesos o programar actividades? Encuentra el método más eficaz y eficiente para lo que hagas. Hoy en día existen un sin número de técnicas y esto te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. La técnica te permite desarrollar un método funcional para aplicar tu talento. Busca aquella que mejor se adapte a tus necesidades del momento y te sientas a gusto con ella.

Training (Entrenamiento o práctica). Como todo atleta o deportista, se entrena para la “competencia”. Esto te permitirá perfeccionar tu técnica, mejorarla e incluso distinguir cuándo aplicarla. Recuerda entrenar en cualquier momento; las prácticas continuas, los momentos diarios, las actividades programadas, los encuentros casuales o de negocio. Importante es saber que podemos provocar estos entrenamientos y los lugares o eventos que más nos ayuden a mejorar alguna de las capacidades con las que contamos.

Tool (Herramienta), con la técnica y el entrenamiento, desarrollas una herramienta, la cual te permite aplicar y mostrar tu talento. Como toda herramienta de trabajo, debes saber cómo, dónde y en qué aplicarla. Junto con la técnica y el entrenamiento, dominarás estos aspectos. Será visible y valiosa tus aportaciones y más aún, sentirás que las actividades que realizas tienen sentido y te ayudan a crecer personal y profesionalmente.

Talent (Talento), tu talento es tu principal recurso, sin embargo, no puedes confiar en que es lo único que te llevará al éxito. Debes fijarte una estrategia o técnica para guiarte en el camino.

Todos contamos con talentos, todos tenemos capacidades, habilidades o competencias que nos identifican, seguramente ya conoces qué es lo que más te gusta hacer, ya sabes que te apasiona. Si no, es momento de descubrirlo. Tú mismo notas que te sientes a gusto, se te facilita y lo realizas sin problemas, o más aún, las personas que te rodean lo notan, lo perciben y te lo dicen.

Una vez que ya “descubriste” tus talentos es momento de desarrollarlos buscando una técnica, entrenando y desarrollando tu propia herramienta para crecer. No existe edad para descubrir los talentos y el desarrollo de los mismo puede ser en cualquier etapa de la vida. Una vez que los encuentras y los desarrollas sentirás que la vida fluye y podrás decir cada mañana: “Tengo ganas, me gustaría hacer esto”.

¡Nunca es tarde para comenzar a hacer lo que realmente te gusta!





email: antonio.rios@tec.mx, miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua