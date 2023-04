Entendió primero el Papa

Cambiar una institución nunca es fácil. Menos cuando están basadas en textos muy antiguos que se toman como una guía inamovible. Pero aun así, resulta que no es imposible evolucionar las instituciones para que estén a la altura de la época, con su respectiva cautela.

Esto me quedó más claro hace unos días que se estrenó un documental llamado “Amén”, donde el Papa Francisco se sienta a conversar con varios jóvenes de diferentes lugares, ideologías, géneros, creencias, etc., y éstos cuestionan al pontífice con las preguntas más duras que se le pudieran hacer a un líder como él. He de reconocer que quedé impresionado con la libertad que se les dio a los jóvenes y con el valor del Papa al enfrentarse de esa forma con sus respuestas, las cuales considero que están a la altura de los tiempos que estamos viviendo, pero también sé que existen enormes resistencias dentro de la iglesia contra las políticas de este pontífice.

La Iglesia entendió que no se puede vivir en una polarización constante entre las personas que quieren mantener tradiciones y costumbres que hoy en día son insostenibles con las que ven una necesidad de transformación. Desde su cúpula jerárquica están entendiendo que se tiene que evolucionar, aunque duela. Es eso o seguir perdiendo feligreses cada año como lleva haciendo desde hace 15 años constantemente.

Antes era inimaginable pensar que las misas se dieran en español. O que las mujeres pudieran asistir a misa con la cabeza descubierta. Hoy eso lo vemos ridículo pero en su momento fue un reto cambiar. Lo que hoy vemos como imposible, mañana lo veremos como ridículo.

La lucha que está dando el Papa al interior de su propia iglesia es digna de reconocerse y admirarse. Ojalá logre hacer varios cambios en los años que le quedan de vida. Pero aquí lo importante es analizar porque la institución más grande del mundo y la más difícil de cambiar está cambiando antes que las nuestras aquí en México. ¿Por qué el Papa sí puede hablar de las fallas que ha tenido su Iglesia y nuestros partidos políticos no pueden reconocer sus errores y hablar de los métodos implementados para no volverlos a cometer? ¿Por qué el Papa sí pudo sentarse con jóvenes a dialogar y grabar abiertamente los cuestionamientos y nuestros representantes no se atreven ni a ir a entrevistas que no estén pactadas?

Todo esto me hace preguntarme ¿qué manto sagrado está cubriendo a los partidos políticos que muchos años también cubrió a la Iglesia y ahora no? ¿Cómo es posible que el Papa entendiera y actuara primero? ¿Por qué la población no defiende a la Iglesia cuando hablan de casos de pederastia, alianzas con el narco, etc., y sí defienden a los políticos o partidos acusados de corrupción, alianzas criminales, etc.?

Si logras encontrar las respuestas a estas preguntas, por favor hazme saber, porque esto sería la forma más eficiente de quitarle el falso manto protector a las causas de los grandes problemas de nuestra sociedad como son los gobiernos ineficientes y mal liderados. El cambio se puede lograr, es cuestión de querer y actuar con responsabilidad y no por interés.